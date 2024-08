Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: biais légèrement haussier, Nvidia en soutien information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - Wall Street a connu une séance de quasi-stagnation des principaux indices en mode 'camisole algorithmique', mais un biais légèrement haussier l'a emporté.



Les 'optimistes' retiendront un second record absolu de clôture sur le Dow Jones qui grappille +0,02% à 41.250, mais cela lui suffit à se maintenir au-delà de ses sommets du 17 juillet tandis que le S&P500 et le Nasdaq Composite affichaient conjointement +0,16%, à respectivement près de 5.626 et 17.755.



Le Nasdaq-100 (+0,33%) a bénéficié des hausses d'Analog Devices (+2,7%) ou Qualcomm (+2,6%) et surtout de Nvidia (+1,5% à 128,3$). A noter une nouvelle descente aux enfers de Walgreen Boots avec -9% et de Pinduoduo avec -4,1% (après -28,5% la veille).



Après une matinée indécise, les rendements obligataires ont fini par se détendre globalement, inspirés par les anticipations d'assouplissement de la politique monétaire américaine dès le 19 septembre prochain. Les T-Bonds à '2 ans' effacent par exemple -3,5 points de base à 3,899% tandis que le '10 ans' finit presque inchangé à 3,822% contre 3,817% (+0,5 pb, c'est l'épaisseur du trait).



'La baisse des rendements sur l'obligataire américain était l'un des principaux facteurs expliquant la bonne tenue des marchés boursiers', soulignait Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Wall Street a pu être soutenu par un chiffre inattendu : la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée au mois d'août en dépit d'une montée des inquiétudes autour du marché du travail, selon l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'indice est ressorti à 103,3 ce mois-ci contre un chiffre révisé de 101,9 en juillet, alors que les économistes attendaient en moyenne un léger tassement. La composante du jugement sur la situation actuelle a progressé à 134,4, après 133,1 le mois dernier, tandis que celle des anticipations a avancé à 82,5, à comparer avec 81,1 en juillet.



La prudence des investisseurs depuis 48 heures sur le Nasdaq s'explique aussi par la publication, mercredi après clôture, des résultats trimestriels de Nvidia, le fabricant de processeurs dédiés à l'IA, qui pourrait permettre aux marchés de sortir de leur léthargie.



'Nous pensons que cette tendance positive sur les actions va perdurer et pourrait être renforcée si Nvidia est au-rendez-vous', indiquait Christopher Dembik, précisant que selon le consensus, il devrait faire état d'un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars, en hausse de 211% sur un an. 'Cela peut paraître énorme mais lors des derniers résultats trimestriels, Nvidia nous a habitué à de tels records'.





