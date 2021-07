Wall Street : biais haussier malgré banques et semiconducteur

(CercleFinance.com) - La séance fut une sorte de long fleuve tranquille, entamée sur une note terne et qui s'achève sur un biais légèrement haussier. Les 3 indices reviennent à moins de 2% de leurs sommets : le Dow Jones grappille +0,07%, le S&P500 +0,2% et le Nasdaq +0,36%.

Le profil linéaire de cette séance suffit à démontrer que les 'chiffres du jour' n'ont que très peu impressionné les investisseurs et impacté la tendance.

Les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté la semaine du 12 juillet aux Etats-Unis pour s'établir à 419.000 contre 368.000 la semaine précédente (chiffre révisé). La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 385.250, en hausse de 750 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 3.236.000, soit une baisse de 29.000 par rapport au niveau révisé de la semaine du 5 juillet, ce qui constitue le plus bas niveau depuis mars 2020.

Les reventes de logements anciens ont augmenté de 1,4% aux Etats-Unis au mois de juin, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). A 5,86 millions d'unités en rythme annualisé, elles ressortent néanmoins légèrement inférieures aux attentes.

La NAR précise que le stock de maisons invendues a augmenté de 3,3% à 1,25 million, soit 2,6 mois de stocks (-18,3% sur un an), et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 23,4% en comparaison annuelle, deuxième plus forte hausse depuis janvier 1999.

Les indicateurs avancés du Conference Board progressent +0,7% au lieu des +0,8% visés par le consensus (c'est donc assez proche).

Les T-Bonds ont été les plus réactifs puisque le rendement des T-Bonds s'est détendu dans un premier temps de -5Pts vers 1,2350%, avant de revenir presque à l'équilibre vers 1,278% alors que le 'risk on' remonte en puissance depuis 48H.

La baisse des rendements continue de peser sur les financières : Charles Schwab -3,3%, M&T Bank -3,1%, Travelers -2,7%, Zions Bancorp -2,6%, US Bancorp +2,4%, Citigroup -1,4%, JP-Morgan -1,3%.

Le Nasdaq a été soutenu par eBay +3,2%, Etsy +3,1%, Salesforce +2,4%, Autodesk +2,2%, AMD +2%, Idexx et Adobe +1,9%, Microsoft et Docusign +1,7%, Facebook +1,4%, Cisco +1,2%, Apple +1%.

Côté repli, les semi-conducteurs ont fermé la marche avec Texas Inst -5,3%, Western Digital et Micron -2,2%, Microchip -1,6%... et Intel chutait de -2,5% en transactions électroniques malgré des résultats nettement meilleurs que prévu (18,5Mds$ de CA au lieu de 17,6Mds$ et surtout 1,28$ de profit par titre contre +1,06$ attendu).