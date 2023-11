Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : biais encore positif à la veille '3 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 23:42









(CercleFinance.com) - Wall Street termine globalement sans direction en cette veille des '3 sorcières' mais l'essentiel est que les gains du terme boursier de novembre (qui s'étagent de +7% à +9%) soient globalement maintenus à leur zénith de 3 mois, sur fond de tendance 'bull' préservée.



Le biais positif final est peut être à mettre au crédit du marché obligataire avec un '10 ans' qui s'est détendu de -9Pts vers 4,445% et qui retrouve ses récents planchers.

Le Nasdaq (+0,07%) vient d'aligner ce jeudi soir une 14ème séance de hausse sur une série de 16 pour tester les 14.200, tutoyant des niveaux plus revus depuis le 1er août dernier (soit +12,5% en ligne droite depuis le 26 octobre).



Le Nasdaq, comme le symbole du terme boursier qui s'achève demain a été dopé par les fabricants de puce, avec Intel +6,8%, Dexcom +2,6%, AMD +1,6% et bien sûr, la plupart des '7 fantastiques ont surperformé le 'S&P' avec Nividia +1,2% Microsoft +1,8%, Alphabet +1,7%, Apple +0,8%.



Le S&P500 a grappillé +0,12%, lui aussi grâce à Intel (titre le plus actif du jour) mais a été plombé par le secteur de la distribution avec Wal Mart -8,1%, Dollar Tree et Kroger -4,2%, Costco -3,1% puis le secteur pétrolier (chute de -2% du baril de WTI vers 76,5$) avec Valero -3,8%, Marathon -3,5%, Halliburton -3,3%, Devons et Conoco -2,7%.



Exception faite du Dow Jones (-0,13%), Wall Street a résisté à des chiffres plutôt médiocres: la production industrielle des Etats-Unis a reculé de 0,6% en octobre, dont une baisse de 0,7% pour la production manufacturière proprement-dite, après une hausse de 0,1% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%).



'Une grande partie de cette baisse est attribuable à une chute de 10% de la production de véhicules et de pièces pour automobiles, du fait des grèves chez plusieurs grands constructeurs automobiles', explique la Réserve fédérale, qui publie ces chiffres.

Celle-ci ajoute que le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est contracté de 0,6 point de pourcentage à 78,9% en octobre, soit un niveau inférieur de 0,8 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).

Par ailleurs, l'activité manufacturière reste en territoire négatif : l'indice 'Philly Fed', calculé par la Fed de Philadelphie, a augmenté de trois points, mais est resté à -5,9 ce mois-ci.

Il s'agit de la 16e lecture négative de l'indice au cours des 18 derniers mois.

L'indicateur des expéditions est devenu négatif, tandis que l'indicateur des nouvelles commandes est positif mais faible.



Le Département du Travail annonce +13.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage (à 231.000) aux Etats-Unis lors de la semaine du 6 novembre.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 220 250 la semaine dernière, soit une hausse de 7750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.





