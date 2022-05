Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: biais baissier, l'inflation accélère en Europe information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 17:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse mardi matin dans un contexte de marché toujours marqué par les inquiétudes autour de l'économie, avec notamment des Bourses européennes qui cèdent du terrain suite à l'annonce d'une nouvelle poussée de l'inflation.



En toute fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,8% à 32.955,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,7% à 12.046,6 points.



Le sentiment général sur les places boursières reste dominé par les préoccupations liées au ralentissement de la croissance, à la remontée des rendements obligataires, ou encore aux relèvements des taux d'intérêt.



Mais le principal sujet du jour reste sans conteste le taux d'inflation annuel au sein de la zone euro, qui a littéralement explosé à 8,1% en mai, soit une très nette accélération par rapport aux 7,4% du mois d'avril.



'Le problème de l'inflation ne fait qu'empirer', soulignent les économistes de Commerzbank, qui font remarquer que ce chiffre est très supérieur aux attentes.



'Les chiffres d'aujourd'hui accentuent encore un peu plus la pression sur les épaules de la BCE pour qu'elle mette fin à sa politique ultra-accommodante', estime la banque allemande.



A Paris, le CAC 40 parvient à réduire un peu ses pertes autour de 1,3% à quelques minutes de la clôture. A Francfort, le DAX recule de 1,1% et l'Euro STOXX 50 lâche 1,2%.



Du côté de la dette souveraine, les craintes ayant trait à l'inflation font grimper les rendements, avec des Treasuries à 10 ans qui atteignent 2,87% contre 2,72% vendredi.



Les tensions inflationnistes ne risquent pas de s'arranger avec l'envolée des prix du pétrole, qui s'envolent sur des informations rapportant que l'Union européenne serait sur le point de finaliser une interdiction portant sur près de 90% des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année.



Le Brent de la mer du Nord s'échange désormais au-dessus de 123 dollars à Londres (+1,2%) tandis que le brut léger américain bondit de 1,5% à 116,8 dollars.





