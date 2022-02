Wall Street: beaucoup d'incertitudes demeurent information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 17:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi matin avec des investisseurs rendus inquiets par l'absence de désescalade en Ukraine et la publication d'indicateurs économiques décevants.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones perd 1,1% à 34,545.8 points, tout comme le S&P 500 - plus large - qui recule également de 1,1% à 4427 points. Le Nasdaq Composite cède de son côté plus de 1,3% à 13933,3 points.



Les intervenants de marché affichent leurs préoccupations face au manque d'avancées diplomatiques tangibles et de signes d'apaisement dans le dossier ukrainien, ce qui maintient un haut niveau d'incertitude.



'Les investisseurs sont confrontés à des informations contradictoires sur la Russie, qui serait en fait en train de rassembler des troupes supplémentaires à la frontière de l'Ukraine', explique-t-on chez Wells Fargo.



L'annonce, mardi, d'un retrait des troupes russes stationnées à la frontière ukrainienne avait permis aux investisseurs de reprendre confiance, mais les signes concrets d'apaisement peinent à se manifester.



Autre motif d'inquiétude pour les marchés, les chiffres économiques parus dans la matinée ne sont pas enthousiasmants, loin s'en faut.



L'indice 'Philly Fed' a ainsi baissé à 16 ce mois-ci contre 23 au mois de janvier, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre autour de 20.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a quant à lui augmenté la semaine du 7 février aux Etats-Unis, s'établissant à 248.000, contre 225.000 une semaine plus tôt.



Coup de frein également du côté de l'immobilier, puisque les mises en chantier de logements se sont contractées de 4,1% en janvier, une surprise bien plus mauvaise que prévu.



Ces statistiques moroses n'ont rien d'engageant alors que la Réserve fédérale américain s'apprête à s'engager dans un cycle de resserrement monétaire motivé par la récente flambée de l'inflation.



Le marché aurait normalement pu monter, au vu des bons résultats de sociétés tombés aujourd'hui.



Walmart s'adjuge ainsi 1,8% après avoir fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé et avoir relevé dans la foulée le montant de son dividende.



Cisco prend lui aussi le chemin de la hausse (+4,4%) suite à la révision à la hausse de sa prévision de croissance pour l'exercice en cours après des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu.