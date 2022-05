Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: beaucoup d'hésitations après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 17:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se cherche une tendance mercredi, les chiffres peu rassurants de l'inflation étant contrebalancés par les effets positifs d'achats à bon compte ciblés.



En fin de matinée, le Dow Jones gagne près de 0,8% à 32.405,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,4% à 11.689,5 points après un début de journée marqué par une grande volatilité.



Les marchés américains évoluent sur une note hésitante après la publication des données de l'inflation pour le mois d'avril, qui ont montré un ralentissement de la hausse des prix, mais moins prononcée qu'espéré.



Après une progression de 8,5% au mois de mars, le CPI a en effet augmenté de 8,3% sur un an le mois dernier, alors que les économistes espéraient un ralentissement plus marqué autour de 8,1%.



'L'inflation va sans doute continuer de décélérer, mais à un rythme moins soutenu que celui souhaité par la Fed', relèvent les analystes de Commerzbank.



'La Réserve fédérale reste donc sous pression pour agir', ajoutent-ils.



Plus concrètement, ces chiffres semblent renforcer les anticipations de deux tours de vis de 50 points de base en juin puis en juillet, voire le scénario d'un relèvement de 75 points prôné par certains des membres de la Fed.



Sur le front obligataire, le rendement du 10 ans américain est reparti à la hausse après la parution de ces chiffres pour repasser au-dessus de la barre psychologique des 3%, avant de revenir à la case départ, vers 2,99%.



Les pertes des indices new-yorkais sont limitées par la recherche de bonnes affaires, notamment sur les valeurs financières (+1,4%) avec la perspective de prochaines hausses de taux.



Du côté des valeurs, Boeing progresse de 2% après avoir annoncé avoir livré 35 appareils au mois d'avril, contre 41 en mars. Les prises de commandes se sont élevées à 46 unités, contre 53 en mars.



Le titre semble lui aussi bénéficier d'un mouvement de rachats à bon compte après avoir perdu plus de 31% depuis le début de l'année.



Philip Morris grimpe de 3,6% suite à l'annonce d'une offre de rachat sur Swedish Match valorisant le producteur suédois de tabac autour de 16 milliards de dollars.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.