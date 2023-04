Wall Street: beaucoup d'hésitations à l'orée des résultats information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 17:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur une note indécise lundi matin, dans l'attente des nombreux résultats d'entreprises devant être publiés cette semaine.



En fin de matinée, le Dow Jones est parfaitement stable, à 33.895,9 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 12.095 points, ce qui montre que les marchés cherchent une direction.



Une soixante de sociétés du S&P 500 doivent présenter leurs résultats trimestriels cette semaine, parmi lesquelles quelques poids lourds de la cote comme Bank of America, Netflix, Tesla, J&J, Morgan Stanley ou P&G.



Si ces grosses entreprises devaient mettre en garde les investisseurs sur l'évolution de leurs perspectives, cela pourrait constituer un motif d'inquiétude pour des marchés de plus en plus préoccupés par la menace d'une prochaine récession.



L'attentisme du marché se reflète dans la modération du VIX, l'indice de volatilité du CBOE, un baromètre très suivi de la nervosité des investisseurs, qui revient à des plus bas depuis janvier 2022.



Au niveau sectoriel, les valeurs défensives se comportent bien comme en témoignent les hausses de l'immobilier (+1,6%), des services aux collectivités (+0,6%) ou encore des produits de consommation courante (+0,5%).



A l'inverse, les télécoms (-1,5%) et l'énergie (-0,8%) dans le sillage du repli des cours pétroliers sont largement délaissés.



En attendant la prochaine vague de résultats, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'un spectaculaire rebond de l'activité dans le secteur manufacturier de la région de New York, sans toutefois trop réagir à la publication de ces chiffres.



L'indice 'Empire State' de la Fed locale est en effet ressorti à +10,8 pour le mois en cours, à comparer à -24,6 en mars, soit un niveau très supérieur aux attentes.



Autre bonne surprise, Charles Schwab - qui avait dû faire face à d'importants retraits de dépôts le mois dernier - a rassuré le marché avec ses trimestriels et grimpe de presque 2%.



Sur le marché obligataire, la séance est marqué par un regain de tension sur la courbe des taux, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui prend huit points de base à 3,60%.



Le dollar en profite pour prendre sa revanche avec un rebond de 1,6% vers 1,0930 contre l'euro alors qu'il tutoyait le seuil de 1,11 vendredi.