Wall Street: beaucoup d'espoirs avant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 17:19

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont ouvert sur une note positive mercredi dans l'attente de la publication dans la soirée des résultats de Nvidia, que les investisseurs espèrent solides.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 34.418,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,4% à 13.696,8 points.



Les investisseurs se montrent optimistes quant aux résultats que publiera ce soir après la clôture le concepteur de processeurs Nvidia, dernier des géants technologiques à publier ses comptes trimestriels.



Le fabricant de puces graphiques s'adjuge plus de 2% en attendant la parution de ces chiffres, qui devraient être aussi l'occasion de faire part de perspectives toujours aussi favorables dans l'intelligence artificielle.



L'ensemble du secteur technologique (+1,8%) est bien orienté, notamment les GAFAM comme Alphabet (+3%) et Meta (+2,3%) et les fabricants de semi-conducteurs, dont Intel (+2,9%), qui soutiennent la tendance générale.



Les actions trouvent par ailleurs un autre facteur de soutien dans le repli des rendements obligataires.



Sur le front de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue de manière spectaculaire, à 4,22% après être repassé hier au-dessus de la barre de 4,36%, un plus haut de 16 ans.



Le dix ans allemand, référence de la zone euro, cède lui aussi du terrain, à 2,52%, en raison des craintes entourant une entrée en récession de la zone euro d'ici à la fin de l'année.



Aux Etats-Unis, le secteur privé a vu sa croissance décélérer en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 50,4 en estimation flash ce mois-ci, contre 52 en juillet.



Du côté de l'immobilier, les ventes de logements neufs ont augmenté de 4,4% en juillet, conformément aux attentes, ce qui suggère un maintien de la trajectoire favorable sur laquelle évolue le marché depuis près d'un an.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger texan WTI poursuit sa consolidation et cède 0,7% à 79,1 dollars en dépit de l'annonce d'un nouveau recul hebdomadaire des stocks de pétrole brut.