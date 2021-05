Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : beau rebond, recède quelques gains au finish. Cercle Finance • 20/05/2021 à 23:26









(CercleFinance.com) - Les acheteurs 'ont fait le job' en cette veille de séance des '3 sorcières'. Wall Street a fait mieux que prévu mais l'accélération haussière s'est interrompue à la mi-séance, alors que le 'S&P' gagnait +1,25% à 4.172 (il effaçait alors toutes ses pertes depuis vendredi dernier et revenait à 1,6% de ses sommets). Le Dow Jones gagne 0,55%, le S&P500 +1,05% et le Nasdaq Composite grimpe de 1,77% à 13.535 (il parvient à se maintenir proche de ses sommets du jour). Difficile de déterminer si ce rebond est dû à des 'achats de conviction' (ils ont ciblé principalement les leaders des semi-conducteurs), ou à un retour de l'appétit pour le risque. Ce serait en apparence le cas sur le compartiment des 'cryptos' après le krach vers 30.000$ de la veille : le bitcoin est brièvement remonté au-delà des 42.000 dollars (cela fait +40% sur ses planchers) et le Dogecoin a frôlé les +100% en 24H après un tweet d'Elon Musk en forme de clin d'oeil à ce crypto-gag. Mais ce rebond spectaculaire -à l'image des écarts abyssaux de la veille- ne doit pas faire perdre de vue que la raison de la correction, c'est que les banques centrales affirment de plus en plus clairement qu'elles disposent d'un monopole sur les devises et qu'elles n'entendent pas y renoncer, ni même le partager de façon limitée: aucun moyen de paiement, aucune opération de crédit ne peut se concevoir en dehors d'un système bancaire régulé. La blockchain, oui, une 'monnaie' anonyme et décentralisée, non. En ce qui concerne les 'minutes' de la FED, après pas mal d'hésitations mercredi soir, Wall Street semble avoir privilégié une lecture optimiste des minutes de la dernière réunion du FOMC: certes, le soutien monétaire de la FED ne restera pas éternellement celui qui euphorise les marchés, mais le changement de régime sera lent et graduel, les conditions accommodantes seront maintenues très longtemps. Les 'chiffres du jour' n'étaient d'ailleurs pas de nature à inciter la FED à précipiter le mouvement : déception du côté de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui chute de 19 points à 31,5 en mai alors que le consensus tablait sur un repli de -7Pts vers 43. L'indice des indicateurs avancés (LEI) a augmenté de 1,6% en avril, à 113,3, après une hausse de 1,3% le mois précédent et une baisse de 0,1% en février, selon le Conference Board, c'est un peu mieux que ce que le consensus attendait (environ +1,3% comme en mars). Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 10 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 444 000, contre 478 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 473 000 annoncés initialement). Côté valeurs, comme cela a été évoqué en préambule, le Nasdaq a été dopé par le secteur des 'semi' (principaux composants du SOXX) avec Netease +8%, Applied Materials +4,4%, Tesla, Lam Research, Analog Devices puis Peloton à +4,1%, Marvel Techno +3,9%, Intuit +3,3%, Microchip et KLA +3,1%, AMD +2,4%, Apple +2,1%...

Valeurs associées BTC/USD NEXC -1.79%