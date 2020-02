Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street bat encore des records puis hésite Reuters • 06/02/2020 à 16:07









PARIS (Reuters) - La Bourse de New York apparaît hésitante jeudi en début de séance après avoir encore battu des records à l'ouverture avec le soutien de la Chine, qui a annoncé la réduction de droits de douane sur des centaines de produits importés des Etats-Unis. L'indice Dow Jones cède 34,73 points, soit 0,12%, à 29.256,12 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,05% à 3.336,41 points après quelques minutes d'échange. Ces deux indices ont battu dès l'ouverture leur record absolu. Le Nasdaq Composite prenait 0,32% à 9.539,48 points à l'ouverture. La Chine a annoncé qu'elle allait réduire de moitié les droits de douane supplémentaires prélevés depuis l'an dernier sur plus de 1.700 produits américains, conformément aux engagements pris dans l'accord commercial dit de "phase 1" conclu avec les Etats-Unis. Cette annonce relègue pour un temps au second plan les inquiétudes des investisseurs entourant l'épidémie de coronavirus, l'hésitation des indices en début de séance pouvant s'expliquer par des prises de bénéfice. L'annonce, une heure avant l'ouverture, de la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, tombées à un creux de neuf mois la semaine dernière, a eu peu d'effet sur les contrats à terme. Aux valeurs, Tesla perd encore 4,87% dans les premiers échanges après avoir plongé de 17% mercredi, interrompant une progression fulgurante en raison de craintes pour la production de son usine de Shanghai. Wall Street a bouclé mercredi une troisième séance de hausse consécutive avec des records de clôture pour le S&P et le Nasdaq grâce à de bons chiffres sur le marché de l'emploi et l'activité du secteur des services aux Etats-Unis ainsi qu'à des résultats trimestriels d'entreprises bien accueillis. (Patrick Vignal, édité par Jean-Stéphane Brosse)

