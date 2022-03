Wall Street: basculement dans le rouge, l'ISM déçoit information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 17:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a basculé dans le rouge jeudi matin, tirée vers le bas par le chiffre décevant de l'indice ISM des services, qui alimente certaines craintes concernant l'état de l'économie.



Un peu plus d'une heure avant l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 33.792,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,2% à 13.587,7 points.



Wall Street, dont les trois indices-phares avaient ouvert en hausse, a commencé à faire preuve de lourdeur suite à la publication de l'ISM, qui a montré que la croissance s'était ralentie dans le secteur tertiaire au mois de février.



L'indice ISM des services a reculé à 56,5 le mois dernier, contre 59,9 en janvier, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse à 61.



Le repli le plus inquiétant est peut-être à mettre au compte du sous-indice de l'emploi, qui a baissé de 52,3 à 48,5, pour désormais s'établir sous le seuil des 50 points, c'est-à-dire en zone de contraction.



Avec le conflit ukrainien qui pèse sur les perspectives de croissance, cette statistique américaine reflète des préoccupations grandissantes concernant un éventuel ralentissement de l'activité.



Depuis le début de la semaine, les investisseurs craignent que les troubles en Ukraine finissent par jeter une ombre sur les prévisions de croissance et d'inflation.



'L'invasion russe de l'Ukraine va accroître les pressions stagflationnistes à court terme', avertissent ainsi les équipes de NN IP.



Les inquiétudes sur la croissance de l'économie américaine conduisent les investisseurs à continuer à privilégier le dollar, qui se traite à 1,1065 face à la monnaie unique européenne.



Côté valeurs, Intel cède 2,4% alors que Morgan Stanley a dégradé sa recommandation sur le titre, ramenée de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours réduit de 55 à 47 dollars.



Best Buy grimpe de 7,7% après avoir dévoilé un BPA ajusté en baisse de 22% à 2,73 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable et annoncé une augmentation de 26% de son dividende trimestriel.



Honeywell progresse de 1,8% après avoir réaffirmé ses prévisions pour le premier trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022 à l'occasion d'une conférence avec les investisseurs.