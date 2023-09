Wall Street: basculement confirmé vers une consolidation information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 07:38

(CercleFinance.com) - Les espoirs de voir les indices US invalider des signaux techniques baissiers en mode 'bear trap' se sont évanouis avec cette nouvelle journée de repli appuyé, portant à quatre le nombre de séances qui se sont terminées sur les supports de court ou moyen terme.



Cela fait en réalité cinq séances que les vendeurs ont pris fermement la main à Wall Street. Le Russell-2000 des valeurs petites et moyennes a aligné une septième séance de repli (-1,27%) sur huit et a rebasculé dans le rouge sur l'année 2023.



On a changé de gabarit, mais la tendance était identique sur le Nasdaq (-1,57%) qui a été plombé par plusieurs 'titans' comme Amazon -4%, Apple -2,3%, Alphabet -1,9%, Microsoft -1,7%, AMD -1,5% et Tesla -1,3%. Le S&P500 (-1,47%) a été lesté par les six titres ci-dessus, puis par les pétrolières, tandis que le Dow Jones a plié de 1,14% dans le sillage d'IBM -2,2%.



Les investisseurs ont commencé à admettre comme possible de devoir subir des taux 'plus élevés pendant plus longtemps' de la part de la Fed. Le rendement des T-Bonds à 10 ans s'établit maintenant à 4,56%, un plus haut depuis près de 16 ans, et le rendement du '30 ans' atteint 4,69%, une marque plus approchée depuis plus de 11 ans.



L'optimisme concernant un 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui portait encore récemment les marchés, se lézarde au vu de la flambée des rendements des emprunts d'Etat dans le sillage de la remontée des anticipations d'inflation causée par les prix de l'énergie.



Autre facteur d'inquiétude pour les marchés, l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board s'est dégradé à 103 en septembre, une baisse plus forte que prévu, alimentant les craintes d'une récession en 2024.



Et l'éléphant dans le corridor, c'est le programme d'émission sans précédent de la Fed de 1.000Mds$ par mois : il va falloir attirer des capitaux avec des rendements de plus en plus généreux, car l'Europe est aussi très demandeuse de capitaux.