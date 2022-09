Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: bascule dans le rouge vendredi après-midi information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Après un bon accueil initial au rapport sur l'emploi, les indices actions américains ont basculé dans le rouge en deuxième partie de séance vendredi : le Dow Jones a reculé de près de 1,1% à 31318 points, et le Nasdaq Composite, de 1,3% à 11631 points.



Après 526.000 créations en juillet, l'économie des Etats-Unis n'a généré que 315.000 emplois non agricoles en août, le taux de chômage est remonté de 0,2 point à 3,7% et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 5,2%.



'Il est improbable que la Fed utilise ce ralentissement modéré de la croissance de l'emploi comme une opportunité pour ne relever ses taux que de 50 points de base en septembre', réagissait toutefois Commerzbank, tablant donc toujours sur 75 points de base.



Pour rappel, Jerome Powell avait frappé les marchés la semaine précédente, à l'occasion du symposium de Jackson Hole, en laissant entendre qu'ils ne devaient pas s'attendre de sitôt à un revirement de la part de Fed.



Autre signe de l'essoufflement de l'activité aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie ont baissé de 1% au mois de juillet, alors que les économistes tablaient au contraire sur une très légère augmentation par rapport au mois précédent.



'Pendant ce temps, la nouvelle d'un arrêt prolongé du gazoduc Nord Stream - un canal gazier européen clé - a exercé une pression sur le sentiment général à l'approche du long week-end de vacances', notait par ailleurs Wells Fargo vendredi soir.



Dans l'actualité des valeurs, Broadcom a pris 1,7%, le groupe de produits logiciels pour semi-conducteurs ayant dévoilé un BPA ajusté de 9,73 dollars pour son troisième trimestre comptable, en croissance de près de 40% en comparaison annuelle.



Starbucks a reculé de 2,9%, après l'annonce par la chaine de cafés de la nomination de Laxman Narasimhan au poste de directeur général à partir du 1er octobre prochain, et comme membre du conseil d'administration.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.