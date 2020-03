Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : baisse 'surprise' des taux de la Fed Cercle Finance • 03/03/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Après un début de séance incertain, les marchés d'actions américains ont pris le chemin de la hausse mardi matin, les investisseurs saluant la décision de la Fed d'abaisser ses taux d'intérêt. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 26.798,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 8997,6 points. La Réserve fédérale américaine a procédé ce matin à un abaissement 'surprise' de son principal taux directeur, qui passe à 1%-1,25% alors que le pays doit faire face à l'épidémie de coronavirus. Pour l'institution, le Covid-19 pose en effet un certain nombre de 'risques' vis-à-vis de l'activité économique. Après cette annonce, le dollar s'est affaibli face à l'euro, à moins de 1,1190 pour un euro, mais aussi face au yen et à la livre britannique. Cette baisse de taux de 50 points de base des taux de la Fed fait suite à une déclaration jugée bien moins volontariste de la part des pays du G7, qui s'étaient contentés plus tôt dans la journée de 'réaffirmer leur engagement à utiliser tous les outils politiques appropriés' afin de limiter les effets économique du virus. La remontée des actions s'accompagne d'une hausse du pétrole et d'un reflux du VIX, l'indice de volatilité du CBOE mieux connu sous le surnom d''indice de la peur'. Côté actions, le mouvement bénéficie surtout aux valeurs immobilières, la baisse du loyer de l'argent favorisant les transactions au sein du secteur, ainsi qu'aux valeurs liées à la consommation et aux services collectifs. Les valeurs financières accusent elles, en revanche, le recul le plus significatif de ce début de journée, la baisse des taux faisant craindre une diminution des marges nettes d'intérêt. Autre explication à la hausse limitée des indices new-yorkais ce mardi, la perspective d'une baisse des taux était un facteur clé déjà largement pris en compte dans les calculs des gérants, à un horizon toutefois plus éloigné puisque la Fed était censée agir le 18 mars prochain, c'est-à-dire à l'occasion de la réunion de son prochain comité stratégique.

