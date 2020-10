Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street baisse, le chômage monte, le plan de relance traîne Reuters • 15/10/2020 à 15:49









WALL STREET RECULE NETTEMENT EN DÉBUT DE SÉANCE PARIS (Reuters) - Wall Street recule nettement jeudi en début de séance, pénalisée par une hausse inattendue des inscriptions au chômage aux Etats-Unis et par la persistance des doutes entourant un nouveau plan de relance de l'économie américaine. L'indice Dow Jones perd 310,91 points, soit 1,09%, à 28.203,09 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,19% à 3.447,22 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite cédait 1,66% à 11.573,92 points à l'ouverture. Les inscriptions au chômage ont enregistré une augmentation surprise la semaine dernière, à 898.000 contre 845.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé le département du Travail une heure avant l'ouverture de Wall Street. Les contrats à terme sur les indices de référence ont creusé leurs pertes après la publication de ces chiffres, qui renforcent la crainte de dégâts durables de la crise sanitaire sur le marché de l'emploi. Autres signes de l'aversion au risque, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans cède près de trois points de base à 0,694% et le dollar grimpe de 0,4% face à un panier de référence, jouant son rôle de valeur refufge L'environnement de marché est perturbé par ailleurs par l'éloignement de la perspective d'un plan de soutien budgétaire à l'économie après les déclarations du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, estimant qu'il serait difficile d'arriver à un accord avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Du côté des valeurs, Morgan Stanley perd 1,05% malgré avoir fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre, la volatilité sur les marchés ayant favorisé ses activités de courtage. (Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame)

