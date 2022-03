Wall Street: baisse des indices, hausse du pétrole information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 08:17

(CercleFinance.com) - Les indices actions (-1,23% sur le S&P500, -1,29% sur le Dow Jones) ont terminé la séance en berne à la Bourse de New York ce mercredi soir, à l'opposé de la dynamique favorable affichée la veille en clôture.



Le prix du gaz flambe (+15% à 115E l'équivalent mégawatt/heure), le cours du pétrole 'Brent' s'est envolé hier de +5,5% vers 121$ et le WTI (+5%) a pulvérisé les 115$, se rapprochant de ses sommets de mars... 2012.



'À Wall Street, les marchés ont clôturé en hausse mardi soir malgré le ton plus agressif adopté lundi par le président de la Fed. Il n'a d'ailleurs par écarté la perspective d'un resserrement monétaire de 50 points de base en mai', rappelle Kiplink.



'Au chapitre des valeurs, les valeurs bancaires ont bénéficié à plein de la remontée des taux. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a gagné plus de huit points de base à 2,38% soit son niveau le plus élevé depuis mai 2019', poursuit-il.



Les investisseurs ont pris connaissance des ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de février. Le Département du Commerce annonce un recul de 2% des ventes de logements neufs, pour représenter un volume annualisé CVS de 772.000, contre 788.000 en janvier (révisé de 801.000 en estimation initiale).



Les économistes anticipaient globalement en légère progression par rapport à un rythme annualisé de 801.000, observé le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, l'éditeur de logiciels Adobe a publié mardi soir un BPA ajusté en croissance de 7% à 3,37 dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, mais déclaré l'anticiper aux environs de 3,30 dollars pour le trimestre en cours.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, le groupe agroalimentaire General Mills indique tabler désormais, pour l'ensemble de son exercice 2021-22, sur une évolution de son BPA ajusté à taux de changes constants entre 0% et +2%, et non plus entre -2% et +1%.



Moderna annonce des données intermédiaires positives de l'étude de phase 2/3 KidCOVE évaluant son vaccin contre la Covid-19 chez les enfants de six mois à moins de six ans. Sur cette base, il soumettra une demande d'autorisation pour cette tranche d'âge.



Pfizer a présenté les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3 sur l'etrasimod comme traitement des colites ulcéreuses (CU) sévères actives. Dans l'étude, les patients traités avec etrasimod ont obtenu des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo, avec une rémission clinique à la semaine 12, soit le critère d'évaluation principal.