Wall Street: aversion au risque nourrie par les bancaires information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, sur fond de craintes autour de la santé du secteur bancaire ayant nourri l'aversion au risque : le Dow Jones a lâché près de 0,9% à 33128 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,5% à 11966 points.



Le climat général est resté dominé par les inquiétudes entourant la solidité du système financier, illustrées par le sort très incertain de la banque californienne PacWest, dont l'action a vu son cours un peu plus que divisé par deux.



Ce pessimisme a pesé logiquement sur le secteur bancaire dans son ensemble, y compris sur des poids lourds tels que JP Morgan Chase (-1,4%), Citigroup (-1,7%), Goldman Sachs (-2,2%) ou Bank of America (-3,1%).



Les investisseurs sont conscients que des taux remontés à 5,00-5,25% vont commencer à mettre beaucoup de banques en difficulté, au moment où la Fed continue d'exclure toute baisse des taux d'ici à la fin de l'année.



Confirmant d'ailleurs que l'heure n'est pas encore à l'assouplissement monétaire, la BCE a emboité le pas de la Fed en relevant à son tour ses principaux taux directeurs d'un quart de point, à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



Du côté des valeurs, Moderna a grimpé de 3,2%, la société de biotechnologies spécialiste de l'ARNm ayant fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et délivré des perspectives jugées encourageantes.



En revanche, Qualcomm a lâché 5,6% à la suite de prévisions plus maussades sur une baisse de la demande de smartphones, tandis que Paramount a plongé de 28,3% sur une lourde perte trimestrielle et une réduction drastique de son dividende.



Sur le front macroéconomique, on notera que la productivité non-agricole a diminué de 2,7% aux Etats-Unis au premier trimestre 2023 en rythme annualisé, et que les coûts unitaires salariaux ont bondi de 6,3%.