Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street avance prudemment à l'ouverture grâce aux résultats Reuters • 22/10/2020 à 15:55









LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN LÉGÈRE HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse jeudi, de bons résultats trimestriels parvenant à soutenir les actions alors que les discussions à Washington sur le plan de relance continuent et que le nombre toujours préoccupant des inscriptions hebdomadaires au chômage suggère un ralentissement de la reprise du marché du travail. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 54,56 points, soit 0,19%, à 28.265,38 points et le Standard & Poor's 500, plus large, avance de 0,26% à 3.444,44 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,4% à 11.530,61 points à l'ouverture. Les inscriptions au chômage ont baissé plus fortement que prévu la semaine dernière, à 787.000, mais restent à un niveau élevé. "Le marché du travail reste sous tension avec le risque de dommages permanents causés par un virus non maîtrisé", a déclaré Rubeela Farooqi, économiste chez High Frequency Economics. La tendance américaine est toujours freinée par la propagation galopante de l'épidémie, qui contraint de nombreux pays à durcir leurs restrictions sanitaires, et par les doutes sur la capacité des républicains et des démocrates à se mettre d'accord sur un plan de soutien à l'économie des Etats-Unis. Donald Trump a accusé mercredi ses rivaux démocrates de faire preuve de mauvaise volonté dans des négociations qui traînent en longueur. Nancy Pelosi a toutefois affirmé jeudi que les discussions étaient sur la bonne voie. La présidente de la Chambre des représentants doit à nouveau s'entretenir dans la journée avec le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Les investisseurs sont aussi tournés vers le dernier débat télévisé ce soir entre le président américain et le challenger Joe Biden, toujours devant dans les intentions de vote. Aux valeurs, les publications trimestriels d'entreprises de premier plan sont globalement favorables. Le constructeur automobile Tesla gagne ainsi 4,10% après avoir publié un nouveau bénéfice trimestriel et un chiffre d'affaires record. Le groupe de télécommunications et de médias AT&T prend 4,92% et Coca-Cola 1,54% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le fabricant de produits chimiques Dow (+2,70%) est aussi bien orienté après ses résultats. (Laetitia Volga avec Lucia Mutikani)

Valeurs associées DOW NYSE +1.28% COCA-COLA CO NYSE +2.18% AT&T NYSE +5.70% TESLA NASDAQ +3.21%