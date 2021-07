Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : au zénith avec bon ADP, S&P à +14,4% en 6 mois Cercle Finance • 01/07/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Wall Street finit le 1er semestre en beauté : ce n'est pas un 'carton plein' de records (seul le S&P500 améliore son zénith de clôture) mais les 3 indices flirtent avec leurs plus hauts absolus, et la tendance haussière n'a pas connu la moindre défaillance au cours des 3 dernières séances (contrairement aux places européennes). Le scénario du jour était figé dès les 1ers échanges et les scores n'ont pas varié de toute la séance : l'indice Dow Jones a gagné 0,61% à 34.502, le S&P500 a grappillé +0,13% et cela a suffi pour une nouvelle clôture record à 4.297,5 (4.302 au plus haut du jour), le Nasdaq Composite s'est effrité de -0,17% à 14.504. Les 3 indices américains ont aligné leur cinquième gain mensuel consécutif, avec des hausses semestrielles s'étageant entre +12,5% pour le Nasdaq, +12,7% pour le Dow Jones et +14,4% pour le S&P500 qui a enregistré sa meilleure performance depuis 1998. Côté chiffres, une bonne nouvelle pour Wall Street : l'enquête ADP sur le secteur privé américain a recensé la création de 692.000 emplois en juin, après les 886.000 créations de mai (nombre révisé d'une estimation initiale qui était de 978.000). Les créations de postes en juin se sont largement concentrées dans les 'services' (avec +624.000 nouveaux jobs, dont 332.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens n'en a généré que +68.000. Le S&P500 a profité des hausses d'AMD +4,9%, Micron +2,5%, Vertex et Regeneron +2,4%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.