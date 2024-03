Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: au zénith à 72 heures des '4 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Les indices US sont repartis à la hausse ('full risk-on') et semblent obéir à une dynamique propre, apparemment décorrélée de tout élément d'actualité, à commencer par les chiffres les plus attendus de la semaine... lesquels ont déçu.



Mais Wall Street reprend sa course aux records absolus, grâce paraît-il à Oracle (+11,7% avec une hausse de la demande de logiciels dédiés au Cloud et à l'IA), car il faut bien mettre du 'rationnel' dans ce qui ne l'est plus depuis 10 semaines de hausse ininterrompue.



Le S&P500 (+1,1%) inscrit un nouveau double record, intraday et de clôture (5.189 et 5.175 respectivement). Le Dow Jones, qui a gagné 0,61% à 39.005, termine au-dessus des 39.000 pour la troisième fois de son histoire. Le Nasdaq Composite a bondi de 1,55% à 16.265 et le Nasdaq-100 (+1,5% à 18.219) a fini à moins de 0,5% de son record absolu.



Il semblerait bien que ce coup de reins -relié à rien de tangible, Oracle n'est qu'un prétexte- s'inscrive parfaitement dans le scénario d'un envol boursier à trois jours de la séance des '4 sorcières' qui pourrait voir tous les indices US clôturer le premier trimestre 2024 au plus haut historique.



Le Nasdaq a bénéficié d'un retour en force des achats sur les 'titans' de la cote, à commencer par Nvidia avec +7,2% (à 920$, soit +86% en 2024), puis Meta et Adobe (+3,3%), Micron (+3,1%), Microsoft (+2,7%), Amazon (+2%) et AMD (+2,2% avec un P/E de 56).



Vu le retour d'un appétit dévorant pour le 'risque', on se demande si le léger repli des T-Bonds (rendement en hausse de +4,5 points de base vers 4,153%) a un quelconque lien avec l'indice des prix à la consommation (CPI) de février publié à 13h30 et qui constitue -factuellement- une déception.



Le CPI a progressé de +3,2% en rythme annuel (et de +0,4% en séquentiel) et l'inflation 'core', mesure la plus surveillée par la Fed, est remontée à +3,8% (en annualisé) contre +3,7% anticipé (et à +0,4% en mensuel contre +0,3% espéré).



Pas plus le 'CPI' que le 'NFP' ou les déclarations de Jerome Powell (baisse de taux repoussée, encore et encore) ne semblent pouvoir enrayer le rallye entamé il y a 20 semaines... le plus long de l'histoire.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.