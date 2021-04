Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : au point mort malgré deux bonnes statistiques Cercle Finance • 30/04/2021 à 16:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note stable, voire légèrement négative, vendredi matin, la publication de deux bons indicateurs économiques n'ayant pas suffi à redonner de l'élan aux marchés. Une heure environ après le début des échanges, le Dow Jones se replie de 0,4% à 33.907,4 points, tandis que le Nasdaq Composite reste inchangé, autour de 14.078 points. La tendance n'a pas été très impactée par la publication, peu après l'ouverture, de l'indice de confiance des consommateurs américains compilé par l'Université du Michigan. L'indicateur s'est pourtant largement amélioré au mois d'avril, passant à 88,3 contre 84,9 en mars, une amélioration mise sur le compte des effets du plan de relance et au succès de la campagne de vaccination. Mais le chiffre le plus spectaculaire de la journée concerne les dépenses de consommation des ménages, qui ont bondi de 4,2% en mars par rapport au mois précédent. Les revenus des ménages américains ont grimpé, pour leur part, de 21,1%, une envolée due au versement des chèques du Trésor dans le cadre du plan de relance proposé par Joe Biden. Du côté des valeurs, Amazon progresse de 1,8% après avoir dévoilé hier soir un bénéfice trimestriel de 8,1 milliards de dollars, bien loin des 2,5 milliards enregistrés au 1er trimestre 2020 (soit +224%). Dans ce contexte indéniablement optimiste, les stratèges de Credit Suisse ont revu à la hausse ce matin leur objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500, qu'ils voient désormais terminer 2021 à 4600 points contre 4300 points jusqu'à présent. Dans leur note, les analystes décrivent une économie américaine 'chaud bouillante' qui permet aux entreprises de publier de 'solides' résultats. Aux niveaux actuels, leur cible fait apparaître un potentiel de hausse supplémentaire de quasiment 10% d'ici à la fin de l'année.

