Wall Street : attentisme, Fed et dot plots

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais négatif. La Fed fera connaitre sa décision de politique monétaire ce soir. Un statu quo ne fait aucun doute. Les investisseurs s'intéresseront aux propos de Jerome Powell et aux changements qui seraient apportés aux "dot plots", qui représentent la trajectoire des taux anticipée par les membres de la Fed. Actuellement, la prévision médiane indique trois baisses de taux d'ici la fin de 2024. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 perdent 0,07% tandis que ceux sur le Nasdaq Composite gagne 0,14%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de politique monétaire de la Fed, les dernières données économiques américaines faisant craindre que le calendrier de la baisse des taux soit repoussé. Au chapitre des valeurs, le géant des semi-conducteurs Nvidia a fini dans le vert après la présentation de sa nouvelle puce pour l'intelligence artificielle. Le Dow Jones a progressé de 0,83% à 39110 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,39% à 16166 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à 15h30 avant la décision de politique monétaire de la Fed à 19h00.

Les valeurs à suivre

Alphabet

L'Autorité a prononcé une sanction de 250 millions d'euros à l'encontre de Google pour le non-respect de certains de ses engagements pris en juin 2022 dans le dossier des "droits voisins".

Boeing

Boeing a prévenu que la surveillance réglementaire et le ralentissement du rythme de production du 737 Max à la suite de l'incident de vol survenu en janvier allaient peser sur ses prévisions de flux de trésorerie, rapporte Bloomberg. Lors d'une conférence organisée par Bank of America, le directeur financier, Brian West, a indiqué que Boeing consommerait de 4 à 4,5 milliards de dollars au premier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, le flux de trésorerie disponible serait de l'ordre de quelques milliards de dollars, a ajouté le dirigeant.

Intel

Le ministère du commerce américain a conclu un accord préliminaire avec Intel pour lui fournir jusqu'à 8,5 milliards de dollars de financement direct et 11 milliards de dollars de prêts dans le cadre de la loi CHIPS et de la loi sur la science. Ces financements soutiendront "la construction et l'expansion des installations d'Intel en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon, créant ainsi près de 30 000 emplois et soutenant des dizaines de milliers d'emplois indirects", a indiqué la Maison-Blanche.

Nasdaq

Borse Dubai a annoncé la cession de près de 27 millions d’actions Nasdaq Inc au prix de 59 dollars, soit une décote de 5,5% par rapport au cours de clôture de mardi. Nasdaq n'offre aucune action dans le cadre de l'offre. Borse Dubai recevra la totalité du produit de l'offre. Suite à cette opération, la participation de la Bourse de Dubaï tombera à 10,8%. Borse Dubai a également accordé aux établissements en charge de l’opération une option de 30 jours pour acheter un peu plus de 4 millions d’actions supplémentaires du Nasdaq.