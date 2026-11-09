Des traders travaillent en salle des marchés de la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes restent dans le vert à mi-séance lundi, le recul ‌des cours pétroliers offrant un répit aux inquiétudes sur l'IA, bien que Nvidia et les craintes entourant sa direction retiennent l'attention.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,98% pour le Dow Jones, ​de 0,63% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,57% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,69% à 8.195,22 points vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,98% et à Londres, le FTSE 100 s'octroie 0,66%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 1,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,91% et le Stoxx 600 de 0,89%.

Alors que le Nasdaq a plongé jeudi dernier de 5,5%, sa pire performance depuis le déclenchement de la guerre commerciale par les droits de douane ​de Donald Trump en avril 2025, l'indice boursier américain à forte composante technologique devrait poursuivre le rebond initié vendredi.

Le secteur n'est toutefois pas tiré d'affaire et reste sous étroite surveillance, en particulier face à l'émergence de nouvelles craintes entourant la direction de Nvidia, alors que le fabricant de puces IA américain ​fait partie des plus grandes capitalisations boursières mondiales.

Son directeur général, Jensen Huang, est visé par une enquête interne afin ⁠de déterminer s'il a été la cible d'une opération d'un service étranger du renseignement, après que le New York Times a révélé qu'il aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des ‌informations à Pékin.

Alors que l'avenir de Jensen Huang à la tête du géant américain des semi-conducteurs est remis en question, l'action Nvidia chute de 4% en pré-ouverture.

Hormis la technologie et l'intelligence artificielle, l'attention des investisseurs se porte également sur la zone euro, les ministres des finances de l'Eurogroupe débattant lundi des postes clé au sein de la Banque centrale européenne (BCE).

Deux candidats ​sont officiellement en lice pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la BCE, ‌à savoir l'Espagnol Pablo Hernández de Cos, directeur général de la Banque des règlements internationaux, et Klaas Knot, ancien gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas.

Les ⁠marchés attendent également des données économiques clés cette semaine afin d'affiner leurs perspectives de politique monétaire, avec notamment mardi l'inflation IPC américaine pour le mois d'octobre et vendredi le PIB préliminaire de la zone euro pour le troisième trimestre.

"Les données de la zone euro publiées jusqu'au 17 décembre devraient renforcer les arguments en faveur d'une hausse des taux de la BCE en décembre. Nous estimons que les effets d'inflation de second tour en 2027 seront maîtrisés", ont écrit ⁠les analystes de Nomura dans une note.

Les anticipations d'une ‌hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre se sont renforcées après la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi exceptionnellement positif.

Le recul des cours pétroliers soutient également le ⁠moral des marchés en ce début de semaine, après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il était très peu probable qu’il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin au ‌conflit progressaient.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le secteur bancaire européen est particulièrement dynamique lundi (+2,1%), Banco BPM s'envolant de 10,5% après que Crédit Agricole (-0,5%) a annoncé avoir proposé la fusion entre sa ⁠filiale italienne et le groupe transalpin.

UniCredit, la deuxième banque italienne, grimpe de 5,8% après avoir enregistré une hausse annuelle de 24% de son bénéfice du ⁠troisième trimestre, bien supérieure aux prévisions, et revu à la ‌hausse son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

À l'inverse, le secteur du luxe trime et cède 0,7% après la publication de données indiquant une baisse de la demande en Chine en octobre. À Paris, LVMH recule de 1,9% ​et Hermès de 0,8%.

Valneva s'octroie 3,4% après avoir annoncé que son candidat vaccin tétravalent contre la shigellose, ShigellaShigella4V2 (S4V2), avait montré un ‌profil de sécurité et de tolérance favorable quelle que soit la dose évaluée, dans le cadre de deux essais de phase 2.

TAUX

Le marché obligataire évolue sans direction, dans l'attente de données économiques afin d'affiner les perspectives pour la prochaine session de réunions de politique monétaire ​en décembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,1 point de base à 4,8595%. Le deux ans gagne 1,2 point de base à 4,5343%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède 0,7 point de base à 3,2479%. Le deux ans grignote 0,2 point de base à 2,9798%.

Le rendement de l'OAT à dix ans recule de 1,6 point de base à 4,7531%. Le deux ans s'octroie 0,4 point de base à 3,4992%.

CHANGES

Le billet vert se déprécie, ⁠les solides chiffres sur l'emploi aux États-Unis publiés vendredi renforçant la probabilité d'une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre.

Le dollar perd 0,41% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,4% à 1,1188 dollar.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir reculent de nouveau après que le président américain Donald Trump a minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l'Iran.

"Le pétrole continue de s'échanger à la baisse, porté par l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran plutôt que par des signes concrets de progrès", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Le Brent perd 3,3% à 95,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,69% à 88,39 dollars.

La semaine dernière, le Brent a perdu 16,42%, repassant sous la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis début septembre.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU 9 NOVEMBRE

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)