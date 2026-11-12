Wall Street attendue en baisse, les inquiétudes autour de Nvidia pèsent sur la tech

A un peu moins d'une heure de l'ouverture des bourses new-yorkaises les futures sur indices laissent présager une ouverture compliquée : le Dow Jones devrait perdre 0,45% alors que le S&P 500 reculerait de 0,78% et le Nasdaq 100 de 1,40%. Les valeurs technologiques risquent d'être particulièrement sous pression, sur fond d'interrogations autour de Nvidia et de la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains évoluent dans le rouge avant l'ouverture de Wall Street, avec -0,78% pour le S&P 500 et -0,45% pour le Dow Jones. Le Nasdaq 100 est pénalisé (-1,40%) par les révélations concernant Jensen Huang, cofondateur et directeur général de Nvidia, qui ravivent les interrogations autour du secteur de l'intelligence artificielle. Les investisseurs s'interrogent toujours sur la capacité des investissements massifs dans l'IA à générer des revenus suffisants.

Une bonne nouvelle pour le secteur, cependant : les élections américaines de mi-mandat ne représentent, "pour l'heure, qu'un risque limité pour les investissements dans l'IA", selon Goldman Sachs. Les moratoires annoncés par certains nouveaux gouverneurs démocrates ne concerneront que les projets de data centers qui n'ont pas encore obtenu les autorisations nécessaires, "laissant ainsi la grande majorité des constructions prévues en 2027 à l'abri de perturbations", estiment les analystes de Goldman Sachs.

Sur le plan macroéconomique, les marchés digèrent toujours les chiffres de l'inflation américaine ( 0,4%) publiés mardi, supérieurs aux attentes. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale prendront la parole ce jeudi, notamment Beth Hammack, Michael Barr et Mary Daly. Leurs interventions seront scrutées à la recherche d'indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Au niveau des indicateurs, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 200 000 unités, soit un peu plus que les 195 000 attendues. Les données de la semaine précédente ont été légèrement révisées à la hausse de 189 000 à 191 000 unités.

Du côté des devises, le dollar reste soutenu par les anticipations de taux américains plus élevés. Le pétrole reste, quant à lui, sous surveillance, entre inquiétudes liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et perspectives d'évolution de l'offre. Sur Truth Social, Donald Trump a déclaré en début d'après-midi : "Nous n'avons pas besoin d'un accord avec l'Iran. Cette époque est révolue depuis longtemps. Nous avons leur argent, des centaines de milliards de dollars, et nous contrôlons leur détroit !" Les investisseurs suivront à 18 heures les données hebdomadaires américaines sur les stocks de brut et d'essence.

Enfin, sur le front commercial, le président américain a menacé de doubler les droits de douane imposés au Mexique si le pays n'empêchait pas les migrants de rejoindre les Etats-Unis.

Les valeurs à suivre

Le conseil d'administration de Nvidia a du pain sur la planche. Il s'est réuni mercredi pour étudier les scénarios de succession de son PDG Jensen Huang. Deux noms circulent en interne, selon plusieurs médias, dont le Financial Times et Bloomberg : Ian Buck, ingénieur du groupe, et Colette Kress, sa directrice financière. Tous deux pourraient assurer l'intérim en cas de départ du dirigeant. Dans ce contexte, le titre poursuit sa chute selon des données de préouverture, cédant 8,79%, à 158,48 dollars. Les difficultés du spécialiste des puces électroniques entraînent dans leur sillage plusieurs valeurs technologiques, notamment Micron (-5,59%), SanDisk (-7,79%) et Dell (-5,98%).

Après avoir apporté un peu de réconfort au secteur hier grâce à des résultats supérieurs aux attentes, CoreWeave recule de 10,74% en préouverture, à 54,24 dollars.

Les inquiétudes autour du scandale Nvidia pourraient bénéficier à certains de ses concurrents, selon Bloomberg. AMD progresse de 1,23% , toujours selon des données de préouverture tandis que Broadcom est attendu en hausse de 0,96%, à 348,52 dollars. Alphabet devrait toutefois évoluer dans le rouge, avec un repli de 0,61%, à 291,66 dollars.