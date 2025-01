Wall Street attendu en zone positive avant l'indice ISM manufacturier

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de la dernière séance de la semaine, la deuxième de l'année 2025. Les investisseurs vont surveiller de près l'indice ISM manufacturier américain de décembre. Au chapitre des valeurs, le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden devrait officialiser le blocage du rachat de US Steel par son concurrent Nippon Steel, selon des informations du Washington Post. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq gagnent respectivement 0,30% et 0,39%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le rouge pour la première séance de l'année 2025. Sur le plan macroéconomique, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti supérieur aux attentes en décembre contrairement aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Au chapitre des valeurs, Tesla a sombré alors que le constructeur automobile a annoncé des livraisons en baisse sur l'ensemble de l'année 2024. Le Dow Jones a cédé 0,36% à 42392 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,16% à 19280 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de l'ISM en décembre sera publié à 16h00 avant les stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Le constructeur automobile américain Tesla a annoncé une hausse de 8,8% de ses ventes en Chine en 2024, atteignant le nombre record de 657 000 véhicules. Ses livraisons mondiales ont quant à elles reculé pour la première fois, ce qui a fait chuter le titre de 6,1% hier. Sur l'ensemble de l'année 2024, les livraisons se sont élevées à 1,79 million, soit 1,1% de moins qu'il y a un an et ressortant inférieur au consensus qui visait 1,806 million d'unités.

Tesla

US Steel

Selon des informations du Washington Post qui s'appuie sur deux sources gouvernementales anonymes, le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden devrait officialiser le blocage du rachat de US Steel par son concurrent Nippon Steel. Il estime que l'industrie sidérurgique revêt un caractère stratégique pour les États-Unis, qui sont le premier importateur mondial d'acier. Le 23 décembre dernier, US Steel avait déclaré que le CFIUS (Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis) "n'était pas en mesure de parvenir à un consensus sur cette transaction".