Wall Street: attendu en repli après le rapport sur l'emploi information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 14:57

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en repli, à en croire les futures sur le S&P500 (-0,5%) et le Nasdaq-100 (-0,9%), à la suite de la parution d'un rapport sur l'emploi plutôt de nature à conforter la Fed dans une normalisation rapide de sa politique monétaire.



L'économie américaine a en effet généré 372.000 emplois non agricoles en juin, selon le Département du Travail, un nombre sensiblement supérieur au consensus, tandis que le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, comme attendu par les économistes en moyenne.



'Nous pensons que l'emploi non agricole n'aura augmenté que de 225.000 postes, ce qui serait le rythme de croissance mensuelle de l'emploi le plus lent en 18 mois', pronostiquait ce matin Deutsche Bank, qui espérait toutefois un recul du taux de chômage à 3,5%.



Selon le rapport, le taux de participation à la force de travail demeure inférieur à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 5,1%. Enfin, les créations de postes d'avril et mai ont été révisées pour un solde total de -74.000.



Dans l'actualité des valeurs, Wedbush ramène son objectif de cours de 54 à 43 dollars sur Twitter, pour refléter ce qu'il considère comme une incertitude plus grande se profilant autour du projet de rachat du site de micro-blogging par Elon Musk.



Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un chiffre d'affaires de près de 22,8 milliards de dollars pour son mois de juin, soit une augmentation de 20,4% par rapport à la période correspondante de l'an dernier (+18,1% en comparable).