Wall Street attendu en recul, Boeing aussi

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en repli alors que deux statistiques sont attendues : l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en décembre et les données sur les promesses de ventes de logements en novembre. Après le décès hier de l’ancien président américain Jimmy Carter à l’âge de 100 ans, Joe Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier. Côté valeurs, Boeing est attendu en repli après le crash d'un de ses appareils 737-800 en Corée du Sud hier. Les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq reculent respectivement de 1,25% et de 1,55%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en territoire négatif sur fond d'échanges réduits. Au chapitre des statistiques, les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial plus important que prévu. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est tendu à 4,62%, contre 4,58% la veille en clôture. Côté valeurs, les "Sept Magnifiques", ont reculé. Le bitcoin a poursuivi sa chute, entraînant dans son sillage les spécialistes des cryptomonnaies. Le Dow Jones s'est replié de 0,77% à 42999 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,49% à 19722 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en décembre sera publié à 15h45 avant les promesses de ventes de logements en novembre à 16h00.

Les valeurs à suivre

Boeing

Un appareil 737-800 du constructeur américain Boeing s'est écrasé hier lors de son atterrissage à l'aéroport de Muan en Corée du Sud, faisant 179 morts sur 181 passagers. Il s'agissait d'un 737-800 de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air qui était parti de Bangkok. La Corée du Sud a lancé une "inspection complète" de tous les Boeing 737-800 utilisés par des compagnies du pays. Sur les images du crash, de la fumée s'était échappé des moteurs de l'appareil, avant de percuter un mur en bout de piste et d'être englouti par les flammes.