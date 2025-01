Wall Street attendu en ordre dispersé : les banques de nouveau en vedette

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en ordre dispersé. Parmi les statistiques du jour, les ventes au détail sont ressorties sous les attentes en décembre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a surpris par sa vigueur. Du côté des valeurs, les banques continuent de publier de bons résultats. Bank of America et Morgan Stanley ont dévoilé leur performance trimestrielle. A quelques minutes de l’ouverture, les futures sur le S&P500 gagnent 0,09%, mais ceux sur le Dow Jones perdent 0,37%. Le rendement du 10 ans progresse légèrement.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé mercredi en hausse grâce à une inflation core légèrement inférieure aux attentes en décembre. En conséquence, le taux à dix ans américain a reculé de 13,6 points de base à 4,657%, et entraîné dans son sillage les taux européens. Autre bonne nouvelle, plusieurs grandes banques ont publié des résultats supérieurs aux attentes, et Goldman Sachs a fini en tête du Dow Jones. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 1,65% à 43 221,65 points et le Nasdaq Composite a gagné 2,45% à 19 511,29 points

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en décembre aux Etats-Unis contre un consensus de +0,6% après une hausse de 0,8% en novembre.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 44,3 en janvier, très en-dessous du consensus de -5, après -10,9 en décembre.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 217 000 la semaine dernière, contre 210 000 attendus, après 203 000 la semaine précédente.

En rythme mensuel, les prix des importations ont progressé de 0,1% aux Etats-Unis en décembre alors qu'ils étaient attendus en baisse de 0,1%. Ils étaient en hausse de 0,1% en novembre.

Les stocks des entreprises en novembre et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en janvier seront dévoilés à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Bank of America

A l'instar des autres banques américaines, Bank of America a dévoilé des bénéfices meilleurs qu'anticipé. Au quatrième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 6,7 milliards de dollars, soit 82 cents par action, contre 3,1 milliards de dollars un an auparavant. Le consensus a été dépassé de 5 cents. Les revenus ont bondi de 15% à 25,3 milliards de dollars, là où le marché anticipait 25,27 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont augmenté de 3% à 14,4 milliards de dollars. Le consensus visait 14,27 milliards de dollars.

Concentrix

Concentrix recule de 6% en avant-Bourse après avoir dévoilé des perspectives pour le premier trimestre 2025 en-dessous des attentes des analystes. La société d'expérience client table sur un bpa ajusté compris entre 2,49 et 2,64 dollars, contre des prévisions de 2,85 dollars. Le chiffre d'affaires est estimé de 2,36 à 2,37 milliards de dollars sur la période, là où les analystes tablaient sur 2,41 milliards de dollars.

DuPont

DuPont, fabricant de matériaux industriels, a annoncé qu'il n'avait plus l'intention de séparer son activité eau en une société cotée en bourse, mais qu'il poursuivrait la scission de son activité électronique. Celle-ci comprend les technologies des semi-conducteurs et les solutions d'interconnexion. Ce segment a vu son chiffre d'affaires net augmenter de 7,1 % au cours du troisième trimestre.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a dépassé les attentes comme ses concurrentes, bénéficiant de la bonne performance de ses activités de marché. Au quatrième trimestre, son bénéfice net a flambé de 142% à 3,72 milliards de dollars, soit 2,22 dollars par action. Il a dépassé le consensus. Les revenus ont augmenté de 26% à 16,22 milliards de dollars, ressortant également au-dessus du consensus de 15,06 milliards de dollars.

Southwest Airlines

Southwest Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street alors que le ministère américain des Transports a engagé mercredi une action en justice contre la compagnie, l’accusant d'avoir exploité illégalement plusieurs vols chroniquement retardés. Cette pratique "peut nuire à la fois aux passagers et à la concurrence loyale dans l'ensemble du secteur aérien", affirme le ministère dans son communiqué, soulignant que sa plainte "vise à obtenir des sanctions civiles maximales".