Wall Street : attendu en légère hausse à l'ouverture

(CercleFinance.com) - En progressions d'environ 0,3% sur le S&P500 et le Nasdaq 100, les futures augurent d'une ouverture favorable à Wall Street ce vendredi, au lendemain d'une séance mitigée avec un recul de plus de 0,4% du Dow Jones, mais un gain de 0,5% du Nasdaq Composite. 'Les investisseurs ont continué d'évaluer les implications d'une publication d'inflation plus chaude qu'anticipé, mais les échanges sont restés limités avec la fermeture des marchés obligataires américains en raison de Veteran's Day', expliquait Wells Fargo jeudi soir. Une demi-heure après la cloche d'ouverture, doit paraitre l'indice UMich de confiance du consommateur américain, qui selon Jefferies, pourrait paraitre en hausse vers 74 en estimation préliminaire pour novembre, contre 71,7 en octobre. Dans l'actualité des valeurs, Johnson & Johnson annonce son intention de se séparer de ses activités de santé grand public, créant ainsi une nouvelle société cotée en bourse, opération qui devrait être réalisée dans 18 à 24 mois. Eli Lilly indique que la FDA a accordé un examen prioritaire sur Jardiance, traitement susceptible de réduire le risque de décès et d'hospitalisation d'adultes souffrant d'insuffisance cardiaque indépendante de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. En dépit d'un objectif de cours relevé de 220 à 300 dollars, Wedbush dégrade son opinion sur Nvidia de 'surperformance' à 'neutre', dégradation qu'il justifie par la valorisation et non par l'existence de catalyseur négatif pour le titre.

