Wall Street : attendu en hausse après l'emploi

(CercleFinance.com) - Les futures sur les indices actions (+0,4% sur le S&P500, +0,3% sur le Nasdaq-100) augurent d'une ouverture vigoureuse ce vendredi à New York, à la faveur d'un rapport mensuel du Département du Travail illustrant la solidité du marché de l'emploi aux Etats-Unis. L'économie américaine a généré 531.000 emplois non agricoles en octobre, des créations supérieures au consensus, et le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 4,6%, un taux un peu en dessous de la prévision moyenne des économistes. Par comparaison, les analystes de Jefferies s'attendaient à l'annonce de 525.000 créations de postes non agricoles le mois dernier (après 194.000 en septembre), ainsi qu'à un repli du taux de chômage de 0,2 point à 4,6%. De plus, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisés, de 366.000 à 483.000 pour août et de 194.000 à 312.000 pour septembre, soit une révision en hausse totale de 235.000 sur cette période bimensuelle. Dans l'actualité des valeurs, News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 23 cents au titre de son premier trimestre 2021-22, à comparer à huit cents un an auparavant. Motorola Solutions a relevé ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté entre neuf et 9,04 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus entre 10 et 10,25%, au lieu de fourchettes-cibles précédentes de 8,88-8,98 dollars et 9,5-10%. En outre, Pfizer a annoncé que son nouveau candidat antiviral oral contre la Covid-19, Paxlovid, a réduit significativement l'hospitalisation et la mort, sur la base d'une analyse intermédiaire de la phase 2/3 EPIC-HR.

