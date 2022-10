Wall Street: attendu en berne après le rapport sur l'emploi information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 15:15

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-1,3%) et le Nasdaq-100 (-1,8%) augurent d'un début de séance nettement en berne, alors que les opérateurs devraient réserver un accueil peu chaleureux au rapport mensuel sur l'emploi paru un peu plus tôt.



L'économie américaine a généré 263.000 emplois non agricoles au mois de septembre, selon le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur aux attentes du marché, et le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,5%.



Néanmoins, la dynamique des créations de postes n'en demeure pas moins orientée à la baisse, après 537.000 en juillet et 315.000 en août, et le taux de participation à la force de travail, à 62,3%, demeure inférieur de 1,1 point à celui de février 2020.



Cette série de chiffres semble toutefois, dans l'ensemble, manifester une relative résilience du marché du travail aux Etats-Unis aux yeux des opérateurs, de quoi conforter la Fed dans son attitude 'faucon' concernant sa politique monétaire.



'Plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont déjà donné le ton sur la nécessité de poursuivre la hausse des taux d'intérêt', rappelait ce matin Kiplink, pointant alors des propos en ce sens de Lisa Cook sur une inflation 'obstinément et inacceptablement élevée'.



Dans l'actualité des valeurs, AMD a fait part jeudi soir, à titre préliminaire, de revenus et d'une marge brute ajustée du troisième trimestre, sensiblement inférieurs à ses attentes précédentes, en raison d'une demande de PC plus faible que prévu.



GM a annoncé que sa filiale GM Defense a été sélectionnée par la Defense Innovation Unit, une division du ministère de la Défense des Etats-Unis, afin de développer un prototype de batterie à tester sur les plateformes du Pentagone.