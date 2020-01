Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : attendu en berne après la croissance Cercle Finance • 30/01/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices américains (-0,6% pour le Dow Jones, -0,5% pour le Nasdaq) présagent une ouverture en berne, de fond de chiffres de la croissance plutôt décevants pour la fin de l'année dernière. Le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2019, selon la toute première estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 2,2%. La croissance économique s'est ainsi maintenue par rapport au taux de 2,1% du trimestre précédent, soutenue par les dépenses de consommation des ménages, les dépenses des administrations, l'investissement fixe résidentiel et les exportations. Par ailleurs, le Département américain du Travail a dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en repli de 7.000 par rapport à la précédente, mais les analystes tablaient sur une baisse jusqu'à 215.000 inscriptions. Les opérateurs réagiront aussi aux nombreuses publications de la matinée, avec des BPA de quatrième trimestre supérieurs aux attentes pour Coca-Cola, UPS et Eli Lilly, en ligne pour DuPont, mais légèrement inférieur pour Verizon. La nuit dernière, Microsoft a fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés notamment par ses performances dans le domaine du cloud, tandis que Facebook et Mondelez ont eux-aussi dépassé leurs consensus respectifs.

