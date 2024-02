Wall Street attendu en baisse, McDonald's et Estée Lauder en vedette

(AOF) - Les indices américains devraient ouvrier dans le rouge. Hier soir, lors d'un entretien diffusé sur la chaîne américaine CBS, Jerome Powell a expliqué pourquoi la Fed ne baisse pas ses taux : "Nous avons une économie forte. La croissance se poursuit à un rythme soutenu. Le marché du travail est solide : 3,7% de chômage. Et l'inflation diminue". En outre, les résultats d'entreprises se poursuivent. McDonald's a pâti de la faible croissance de ses ventes à l'international. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,26% et 0,15%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en territoire positif lors de la dernière séance d'une semaine riche en résultats d'entreprises et en indicateurs. Les chiffres du rapport sur l'emploi ont montré la résilience de l'économie américaine, 353000 emplois ayant été recensés en janvier contre 330000 le mois précédent. Côté valeurs, Meta et Amazon ont été salués en Bourse après leur solide performance trimestrielle. Le S&P-500 à obtenu un record de clôture. Le Dow Jones s'est adjugé 0,35% à 38654 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,74% à 15628 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en janvier seront dévoilés à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en janvier à 16h00.

Les valeurs à suivre

Caterpillar

Les ventes de Caterpillar sur l'année 2023 se sont élevées à 67,1 milliards de dollars, soit une hausse de 13% par rapport aux 59,4 milliards de dollars de l'année 2022. Ses revenus pour le quatrième trimestre 2023 s'élèvent à 17,07 milliards de dollars, soit une augmentation de 3%, par rapport aux 16,59 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022. La marge bénéficiaire d'exploitation était de 19,3% en 2023, contre 13,3% en 2022. Le bénéfice par action annuel est de 20,12 dollars par action en 2023, contre 12,64 dollars en 2022.

Estée Lauder

Estée Lauder a dégagé un chiffre d'affaires net de 4,28 milliards de dollars au deuxième trimestre clos le 31 décembre 2023, soit une baisse de 7% par rapport aux 4,62 milliards de dollars de l'année précédente à la même période. Sur un an, son bénéfice net est passé de 394 à 313 millions de dollars. Le bénéfice net dilué par action ordinaire du groupe américain de cosmétiques s'est élevé à 0,87 dollar, contre 1,09 dollar il y a un an à la même période. Toutefois, sur ce trimestre, son résultat d'exploitation a progressé de 3% à 582 millions de dollars contre 565 millions de dollars.

McDonald's

McDonald's, dont l'action fléchit de 2% en avant-Bourse, a dégagé un bénéfice par action de 2,95 dollars, contre 2,82 dollars par action attendus. Le groupe a fait part de revenus ratant de peu le consensus, à 6,41 milliards de dollars, en augmentation de 8,1% en glissement annuel, par rapport à la période correspondante de l'an dernier. L'entreprise a pâti de la faible croissance de ses ventes à l'international notamment au Moyen-Orient, en Chine, son deuxième marché, et en Inde.