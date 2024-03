Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: attendu dans le vert malgré l'inflation information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Wall Street se dirige vers une ouverture positive, à en croire les futures sur le S&P500 (+0,4%) et le Nasdaq-100 (+0,5%), un rapport sur l'inflation plutôt décevant ne suffisant apparemment pas à éclipser une publication très solide d'Oracle la veille.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en février par rapport au même mois de 2023, un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à celui de janvier, et conforme à l'attente de Jefferies.



Hors énergie (-1,9%) et produits alimentaires (+2,2%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel des Etats-Unis s'est toutefois établi à 3,8% le mois dernier, alors que Jefferies l'attendait à 3,7%.



'L'inflation restant plus tenace qu'on ne le pensait auparavant, nous pouvons nous attendre à ce que la Fed maintienne son approche attentiste jusqu'à ce que nous voyions une tendance à la baisse constante de l'inflation', réagit-on chez ADSS.



Dans l'actualité des valeurs, Oracle a publié lundi soir un BPA ajustée en hausse de 16% au titre de son troisième trimestre 2023-24, l'éditeur de logiciels d'entreprise ayant profité à plein du dynamisme de ses activités cloud.



'Nous nous attendons à continuer à recevoir d'importants contrats de réservation de capacité d'infrastructure cloud, car la demande pour notre infrastructure d'IA Gen2 dépasse largement l'offre', a souligné sa CEO Safra Catz.



Le conglomérat 3M annonce la nomination de William Brown au poste de chief executive officer, à compter du 1er mai prochain. Il succèdera alors à Michael Roman, qui prendra le titre de président exécutif du conseil d'administration.



Alcoa a conclu un accord ferme pour l'acquisition du groupe australien Alumina Limited, dans le cadre d'une transaction par échange d'actions qui valorise les capitaux propres d'Alumina à environ 2,2 milliards de dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.