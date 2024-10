Wall Street attendu à l'équilibre après une salve de résultats

(AOF) - Les indices américains devraient ouvrir proches de l'équilibre. Le rythme des publications de résultats d'entreprises s'est accéléré, notamment ceux de Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs. Les banques américaines ont toutes les trois réservé de bonnes surprises. En revanche, l'indice manufacturier de la Fed de New York a déçu en octobre. Les cours du pétrole continuent par ailleurs de céder du terrain alors qu'Israël ne devrait pas frapper les installations pétrolières iraniennes. A quelques minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,05%.

Hier à Wall Street

Les marchés américain actions ont fini en hausse, l'indice S&P 500 touchant un nouveau plus haut historique à 5 871,41 points. Cette semaine sera marquée par la poursuite de la publication des résultats d'entreprises américaines, entamée vendredi dernier avec les banques. Côté valeurs, Boeing a reculé après avoir dévoilé un plan de licenciement et des résultats trimestriels dégradés. Nvidia a inscrit un plus haut historique en clôture grâce à la forte demande pour ses produits. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 43 065,22 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,87% à 18 502,69 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -11,90 en octobre contre 11,50 en septembre. Il était attendu en repli à seulement 3,40.

Les valeurs à suivre

Bank of America

Bank of America a dévoilé un repli de ses bénéfices plus faible qu'anticipé. Au troisième trimestre, le bénéfice net a reculé de 12% à 6,9 milliards de dollars, soit 81 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 3 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 1% à 25,3 milliards de dollars, là où le marché anticipait 25,27 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont reculé de 3% à 14 milliards de dollars en raison de la hausse du coût des dépôts.

Citigroup

La banque américaine Citigroup a dévoilé des profits supérieurs au consensus. Au troisième trimestre, le bénéfice net a reculé de 9% à 3,24 milliards de dollars, soit 1,51 dollar par action. Le consensus de 1,34 dollar par titre a été dépassé. Les dépenses opérationnelles de la banque ont reculé de 2% à 13,25 milliards de dollars grâce notamment à ses mesures de réduction des coûts. Elle a été pénalisée par le bond de 45% du coût du risque à 2,67 milliards de dollars. Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 1% à 20,315 milliards de dollars.

Coty

Hier, Coty a publié ses résultats préliminaires. Ses ventes au premier trimestre ont augmenté d'environ 4 à 5% en comparable contre une croissance attendue de 6%. La croissance du marché américain s'est ralentie au cours de la seconde partie du premier trimestre. Pour Coty, "la gestion très serrée des commandes et des stocks par les détaillants s'est traduite par des ventes aux distributeurs bien en deçà des ventes aux consommateurs dans un certain nombre de marchés: États-Unis, Australie, Chine".

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé une progression de ses profits plus importante que prévu grâce à ses activités de conseil et de courtage actions. Au troisième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine a bondi de 45% à 2,99 milliards de dollars, soit 8,40 dollars par action. Ce dernier est supérieur au consensus s'élevant à 6,89 dollars. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 7% à 12,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 11,77 milliards de dollars.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats trimestriels. Le groupe pharmaceutique a abaissé sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel d'une fourchette de 9,97 à 10,07 dollars à une nouvelle fourchette de 9,88 à 9,98 dollars. Johnson & Johnson a en revanche relevé sa prévision de chiffre d'affaires opérationnel ajusté qui devrait augmenter de 5,7% à 6,2% au lieu de 5,5% à 6% comme prévu initialement.

UnitedHealth

UnitedHealth, dont le titre se replie de 3% en avant-bourse, a fait part d'un bénéfice ajusté par action de 7,15 dollars au troisième trimestre, contre environ 7 dollars de consensus. Les revenus ont atteint 100,8 milliards de dollars, là où le consensus visait 99 milliards de dollars. Le groupe d'assurance et de services de santé anticipe désormais un BPA ajusté entre 27,50 et 27,75 dollars, une fourchette-cible resserrée à la baisse par rapport à celle de 27,50 à 28 dollars établie depuis près d'un an.