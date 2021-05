Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : atmosphère prudente après l'inflation Cercle Finance • 27/05/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans véritable orientation jeudi matin, les investisseurs adoptant une attitude prudente après des chiffres de l'inflation susceptibles de justifier de futures mesures de resserrement monétaire. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 grignote 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq 100 abandonne 0,2%, annonçant une ouverture incertaine. Très préoccupé par le thème de l'inflation depuis quelques mois, le marché a étudié avec attention les différents indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, dont des statistiques qui montrent une hausse marquée des prix. L'indice PCE 'core' qui mesure les prix à la consommation aux Etats-Unis, un indicateur particulièrement suivi par la Réserve fédérale, a atteint 2,5% au premier trimestre, un chiffre très supérieur à l'objectif historique de 2% que s'est fixé la banque centrale. Si certains responsables de la Fed estiment que cette flambée des prix n'est que 'passagère', les marchés commencent à redouter un resserrement monétaire plus rapide que prévu, peut-être dès cet été. Autre élément plaidant pour la poursuite du resserrement monétaire, le marché du travail poursuit sa tendance à la normalisation, ce qui constitue là aussi un motif de satisfaction pour la Fed. Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi diminué lors de la semaine du 17 mai pour s'établir à 406.000, contre 444.000 la semaine précédente. Il s'agit de leur niveau le plus faible depuis mars 2020. Elément révélateur, les rendements des Treasuries sont repartis à la hausse ce matin face à l'apparition de ces tensions inflationnistes et de l'anticipation de prochaines mesures de politique monétaire. Le rendement des Treasuries à 10 ans - considéré comme l'emprunt de référence aux Etats-Unis - progresse ainsi de trois points de base, à 1,61%.

