Wall Street : après un démarrage difficile, du mieux

(CercleFinance.com) - La Bourse américaine revient non loin de son point d'équilibre jeudi en début de matinée, après avoir initialement cédé du terrain, sous l'effet d'indicateurs économiques favorables. Après un démarrage difficile, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles est désormais parfaitement stable, à 29.347,1 points, tandis que le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, cède à peine 0,1% à 9806,2 points. Wall Street avait peu réagi dans un premier temps aux chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, ressorties sans surprise à 210.000 nouveaux inscrits la semaine dernière, soit une hausse de 4000 par rapport à la semaine précédente. Mais les autres indicateurs se sont révélés beaucoup plus favorables, à commencer par l'indice des indicateurs avancés, qui a signé une belle reprise au mois de janvier. L'indicateur compilé par le Conference Board s'est en effet inscrit en hausse de 0,8% le mois dernier, à 112,1, après une baisse de 0,3% en décembre, laissant augurer un retour de la croissance ce printemps. Autre bonne surprise, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 36,7 au mois de février, son niveau le plus élevé depuis février 2017, contre 17 en janvier 2020. Côté valeurs, E-Trade s'envole de plus de 21% après son rachat par la banque d'affaires Morgan Stanley, qui va étoffer grâce à l'opération son nombre de clients dans la gestion privée. AMD perd quant à lui un peu de terrain (-0,3%) suite à une dégradation des analystes de Wells Fargo.

