Wall Street: après six replis, un timide rebond s'esquisse information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait esquisser un timide rebond mardi matin, porté par quelques rachats à bon compte après six séances de repli, même si le marché pourrait se montrer irrégulier en l'absence d'éléments moteurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 progresse de plus de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 prend pas loin de 0,4%, laissant entrevoir un petit redressement à l'ouverture.



Le Dow Jones vient d'aligner six séances consécutives dans le rouge, une séquence baissière qui l'a conduit à abandonner plus de 2% depuis le jeudi 15 juin.



Il est vrai que les récents indicateurs signalent sérieusement l'hypothèse d'une prochaine entrée en récession, même s'il reste difficile d'en estimer le calendrier, et surtout l'intensité.



En parallèle, les investisseurs continuent de s'interroger sur la perspective d'autres relèvements de taux de la part de la Fed, qui font craindre un éventuel excès de zèle dans sa lutte contre l'inflation.



'Les marchés commencent à estimer que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps et les courbes de taux apparaissent de plus en plus inversées, ce qui crée un environnement délicat pour les actions', souligne-t-on chez Pictet Wealth Management.



Côté indicateurs, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une progression de 1,7% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 1,2% en avril.



Néanmoins, en excluant les équipements de transport, dont les commandes ont grimpé de 3,9% d'un mois sur l'autre, les commandes américaines de biens durables n'ont augmenté que de 0,6% en mai.



Bref, ces nouvelles ne paraissent pas suffisamment encourageantes pour véritablement relancer l'appétit pour le risque des intervenants.



La séance d'aujourd'hui devrait donc rester sans grand relief et la tendance va probablement rester hésitante jusqu'à la publication, vendredi, de l'indice des prix lié aux dépenses personnelles de consommation (PCE), qui reste la mesure d'inflation préférée de la Fed.



La journée sera sinon marquée par la parution, dans le courant de la matinée, de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et des ventes de logements neufs.



Parallèlement au petit rebond qui se profile sur les actions, les rendements des emprunts d'Etat américains remontent ce mardi tandis que le dollar s'affaiblit, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.