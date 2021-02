Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : après les records, quelques hésitations Cercle Finance • 05/02/2021 à 16:47









(CercleFinance.com) - Après une nouvelle cascade de records absolus à l'ouverture, Wall Street évolue sur une note plus prudente vendredi en milieu de matinée, suite à des chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis ayant montré une baisse surprise du taux de chômage. Après une heure de cotations, l'indice Dow Jones grignote encore 0,2% à 31,122.7 points, mais le Nasdaq Composite est quasiment revenu à son point d'équilibre, n'affichant plus qu'une hausse de 0,1% à 13.788,4 points. D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré 49.000 emplois non agricoles au mois de janvier, soit un chiffre presque exactement identique au consensus de 50.000. La grosse surprise provient néanmoins de la chute de 0,4 point du taux de chômage, à 6,3%, alors qu'il était attendu stable à 6,7%, un reflux qui ne peut signifier autre chose que la disparition de nombreux chômeurs des listings parce 'qu'en fin de droits' au 31 décembre 2020. Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés à la baisse, de +336.000 à +264.000 pour novembre et de -140.000 à -227.000 pour décembre. Wall Street - dont les futures sur indices indiquaient une ouverture en hausse - semble accuser le coup à la lecture de ces chiffres, mais dans des proportions modérées, cette publication confortant également l'aspect vital des chèques fédéraux pour les sans-emplois ne touchant plus aucune indemnité. Si les bons indicateurs se sont enchaînés cette semaine, les marchés d'actions montrent une certaine fébrilité et leurs niveaux de valorisation élevés augmentent les risques de correction, préviennent les stratèges. Côté valeurs, Ford progresse de 1% après avoir annoncé un résultat opérationnel multiplié par trois au quatrième trimestre et multiplié par plus de deux ses investissements dans les véhicules électriques et autonomes. Johnson & Johnson grimpe de 1,8% après avoir déposé auprès des autorités sanitaires américaines une demande d'enregistrement en urgence pour son project de vaccin à dose unique contre le Covid.

