Wall Street : après les records, davantage de prudence

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note hésitante mercredi matin, des statistiques mitigées sur l'état de l'économie américaine incitant les investisseurs à faire preuve d'une certaine prudence. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 35.331,7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,7% à 15.363,9 points, un nouveau record dû à la forme étincelante des 'GAFAM' qui sont toutes en hausse ce mercredi. Les intervenants ont pris connaissance tout au long de la matinée de diverses statistiques en demi-teinte concernant à la fois le marché de l'emploi et l'activité dans l'industrie. Les investisseurs ont notamment été déçus par les derniers chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, qui font apparaître seulement 374.000 emplois en août selon le cabinet. Ce chiffre est largement inférieur à l'estimation moyenne des économistes qui tablait sur 650.000 créations de postes, après les 326.000 emplois créés en juillet. Les optimistes se raccrocheront, eux, aux indicateurs publiés peu après l'ouverture, à commencer par l'ISM manufacturier qui est ressorti à 59,9 en août contre 58,5 attendu. Les investisseurs surveillent avec attention les indicateurs économiques afin d'obtenir d'éventuelles indications sur le calendrier du resserrement monétaire progressif envisagé par la Réserve fédérale Du côté des valeurs, Campbell Soup progresse de 1,4% après avoir dévoilé un BPA ajusté en repli de 13% à 55 cents au titre des trois derniers mois de son exercice 2020-21, pour un chiffre d'affaires en recul de 11% à 1,87 milliard (-4% en organique). Apple s'adjuge de son côté près de 2% suite à un relèvement de recommandation des analystes de Wolfe Research, qui se montrent optimistes sur la demande dont bénéficie l'iPhone. Sur le marché pétrolier, le cours du baril se replie de 1% à 67,8 dollars en dépit de l'annonce de stocks de brut en baisse de 7,2 millions de barils lors de la semaine du 27 août.

