Wall Street: après la rupture de supports, l'heure au rebond information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin après avoir aligné trois séances de forte baisse, la tendance profitant d'achats à bon compte avant la publication, demain, de chiffres de l'inflation qui pourraient réserver quelques nouvelles encourageantes.



Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 1,2% à 2,4%, annonçant un vigoureux rebond à l'ouverture.



Après cinq semaines consécutives de repli, les investisseurs semblent enfin décidés à saisir les opportunités d'achat offertes par la récente correction des marchés américains.



Bon nombre de stratèges considèrent en effet que le courant vendeur qui souffle sur New York depuis le début de l'année pourrait bientôt toucher à sa fin alors que le Nasdaq Composite a désormais perdu 27% de sa valeur par rapport aux plus hauts historiques atteints en novembre dernier.



Fait notable, le Nasdaq Composite s'est enfoncé hier sous son ex-support des 12.050 points et rompu le seuil des 12.000 points pour désormais se rapprocher des 11.200 points, un 'gap' qui le rapprocherait de ses niveaux de novembre 2020.



L'intérêt des investisseurs semble surtout ravivé par le fait que le S&P 500 soit repassé hier en-dessous de toute une série de supports techniques importants, pour finir sous le cap des 4000 points pour la première fois en plus d'un an.



Certains observateurs estiment que le marché pourrait trouver du soutien à ce niveau, susceptible d'entraîner des rachats de positions à découvert et surtout des achats à bon compte.



Autre motif de réjouissance, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans poursuit sa décrue en direction de 2,95% après avoir atteint de nouveaux pics pluriannuels depuis le début de la semaine.



Ce taux long de référence, dont les oscillations font vibrer tous les marchés de la planète, pourrait encore se détendre demain en cas de bonnes surprises sur l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis.



Car, contrairement aux mois précédents, le consensus table cette fois-ci sur une progression moins forte des prix, les analystes visant un taux de 8,1% en avril contre +8,5% en mars.



Pour Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, la possibilité que l'inflation soit arrivée à un plateau pourrait faire évoluer l'état d'esprit général des marchés en atténuant la pression sur les épaules de la Réserve fédérale.



'Cela pourrait commencer à se ressentir avec un début d'inflexion d'appétit pour le dollar bénéficiant ainsi à l'euro, une petite détente des taux courts et peut-être les prémices d'une stabilisation des marchés actions', souligne-t-il.