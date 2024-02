Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: après la Fed, les résultats vont donner le ton information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse lundi matin après que le président de la Réserve fédérale a confirmé ce week-end qu'il n'y aurait pas de mesures d'assouplissement monétaire dans l'immédiat.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,3%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



Dans un rare entretien télévisé accordé hier à l'émission hebdomadaire '60 Minutes', Jerome Powell a réitéré ses déclarations de mercredi dernier, selon lesquelles une baisse des taux en mars ne constituait pas le scénario central de l'institution.



Le patron de la Fed a expliqué qu'il souhaitait, comme ses collaborateurs, simplement gagner un peu plus de confiance concernant l'évolution de l'inflation, ce qui semble exclure une baisse rapide des taux directeurs.



Alors que les anticipations des membres de la banque centrale privilégient trois baisses de taux cette année, les marchés financiers intègrent, eux, le scénario de cinq baisses de taux en 2024.



Les déclarations du président de la Fed soutiennent le dollar et portent les rendements obligataires américains, avec un papier à dix ans qui flirte avec le seuil de 4,12%.



Les rendez-vous monétaires désormais passés, ce sont les résultats de sociétés qui devraient monopoliser l'attention des investisseurs cette semaine en l'absence de statistiques économiques d'importance.



Plusieurs publications d'entreprises diversement accueillies sont venues animer la cote ce matin.



A la hausse, Caterpillar a annoncé avoir réalise la meilleure année de son histoire en 2023, enregistrant un chiffre d'affaires et un bénéfice par action (BPA) records qui lui permettaient de gagner plus de 4% en cotations avant-Bourse.



Côté déceptions, McDonald's a fait état d'un bénéfice trimestriel moindre que prévu, pénalisé notamment par une charge de restructuration et le conflit au Moyen-Orient.



Les comptes d'Eli Lilly, Spotify, Ford, Uber ou Disney sont prévus dans les jours à venir.



Si les bénéfices devaient surprendre à la hausse, cela contribuerait à rassurer les investisseurs encore un peu plus sur la croissance et permettre aux marchés d'actions américains d'aller chercher de nouveaux records.





