Wall Street : après l'euphorie, davantage de prudence

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, les investisseurs marquant une pause après les records de la veille, qui avaient notamment permis à l'indice Dow Jones de franchir la barre symbolique des 30.000 points pour la première fois de son histoire. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones abandonne 0,2%, laissant entrevoir une ouverture sous le seuil des 30.000, tandis que le Nasdaq 100 Future avance de 0,3%. Les prises de bénéfices pourraient être favorisées par les chiffres moins bons que prévu du chômage américain, qui montrent que le marché du travail n'est pas encore en voie de normalisation. Alors qu'elles étaient attendues en baisse, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 30.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon les chiffres publiés ce mercredi par le Département du Travail. Les premières demandes d'indemnisation du chômage se sont élevées à 778.000 lors de la semaine s'achevant le 21 novembre. Le chiffre de la semaine précédente a été revu à la hausse, passant de 742.000 à 748.000. Autre déception, les commandes de biens durables n'ont augmenté que de 1,3% en octobre en rythme séquentiel, après une hausse de 2,1% au mois de septembre, selon les chiffres du Département du Commerce. Les investisseurs pourraient également être tentés de jouer la prudence après la forte hausse des dernières semaines, la plus forte de l'histoire de New York pour un mois de novembre, et à la veille de Thanksgiving, journée fériée durant laquelle Wall Street sera fermée. Les marchés américains ne rouvriront vendredi que pour une demi-séance vendredi ('Black Friday'). Après la récente euphorie des marchés, les analystes de Pictet Asset Management mettent en garde les investisseurs contres les méfaits des lendemains de fête. 'Attention (...) à ne pas s'emballer, car les valorisations atteignent aujourd'hui des niveaux élevés', souligne la banque privée dans une note de stratégie. 'Et le rebond des bénéfices est déjà largement intégré aux prix', fait valoir le gestionnaire de fortune, qui estime par ailleurs que l'accumulation de positions à l'achat peut aussi inquiéter. 'De plus, nombre d'entreprises se trouvent aujourd'hui dans une situation financière tendue, alors même que les banques donnent des signes de fatigue et que leurs intentions de prêts ont largement reculé', avertit Pictet. 'Les bourses devraient donc rester volatiles', prévient la banque suisse.

