Wall Street: après l'emploi, le verre vu à moitié plein information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 17:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en nette hausse vendredi suite à un rapport sur l'emploi contrasté, faisant apparaître des tensions persistantes sur le marché du travail, mais aussi des pressions inflationnistes de plus en plus modérées.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 1,6% à 33.449,5 points tandis que le Nasdaq Composite avance de 1,4% à 10.452,5 points.



Si les chiffres mensuels de l'emploi parus dans la matinée n'ont pas remis en cause la perspective de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale, ils sont venus apaiser les craintes d'un ralentissement marqué de l'économie.



Parmi les nombreuses composantes du rapport, les investisseurs semblent surtout vouloir retenir celles qui leur paraissent les plus favorables, comme la modération de la progression des salaires.



Certes, l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, mais les chiffres des deux mois précédents ont été révisés à la baisse et le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,3%, contre +0,4% attendu.



En rythme annuel, la hausse du salaire moyen n'atteignait que 4,6% fin décembre, soit un point de pourcentage de moins que son pic du mois de mars (+5,6%).



'On voit que les pressions salariales s'atténuent un peu', commentent les analystes de Commerzbank.



'Cela constitue une bonne nouvelle pour la Fed, qui se focalisait depuis peu sur la croissance des salaires, la considérant comme le principal moteur derrière l'inflation', rappelle la banque allemande.



Toujours sur le front de l'économie, l'indice ISM des services a reculé à 49,6 le mois dernier, après 56,5 en novembre, alors que les économistes attendaient un repli beaucoup moins prononcé, autour de 55.



Après une hausse de 0,4% en octobre, les commandes à l'industrie américaine ont quant à elles reculé de 1,8% en novembre, selon des chiffres du Département du Commerce.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie de plus de 12 points de base pour repasser sous la barre des 3,60% dans le sillage de la parution du rapport sur l'emploi.



Du côté des changes, le dollar chute de 0,8% face à l'euro, ce qui permet à la monnaie unique de rebondir après avoir atteint cette semaine des plus bas d'un mois.



Le prix du baril de brut affiche lui une légère hausse mais se dirige néanmoins vers une baisse de plus de 6% sur la semaine, liée entre autres aux craintes entourant la santé de l'industrie chinoise.



Sur cette semaine écourtée pour cause de Nouvel An, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain hebdomadaire de l'ordre de 0,1%, tandis que le Nasdaq est virtuellement inchangé.