Wall Street : après de nouveaux records, l'attentisme

(CercleFinance.com) - Wall Street signe une évolution sans grand relief pour sa première séance de la semaine, dans l'attente de la déferlante de publications de résultats qui doit tomber dans les prochains jours.

Après avoir atteint de nouveaux plus hauts historiques dans les premiers échanges, le Dow Jones se replie de 0,1% à 35.026,3 points une heure et demie après l'ouverture, tandis que le Nasdaq recule de 0,1% à 14.827 points après avoir lui aussi établi de nouveaux sommets.

La place américaine reproduit le comportement de ses homologues européennes, freinées par la chute des Bourses chinoises, qui avait vu l'indice Hang Seng décrocher de 4,1% ce lundi et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale lâcher quelque 3,2%.

'Le parti semble vouloir poursuivre sa régulation du secteur technologique d'une part mais également dans le secteur de l'immobilier et cela fait craindre d'une accélération de celle-ci au sein de la seconde puissance mondiale à court terme', explique-t-on chez IG.

Les valeurs chinoises liées au télé-enseignement ont notamment perdu plus de la moitié de leur capitalisation, alors que Pékin veut que l'éducation devienne un secteur à but non lucratif.

Au chapitre économique, le Département du Commerce a annoncé une baisse de 6,6% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de juin 2021, pour représenter un volume annuel CVS de 676.000, contre 724.000 en mai.

Autre surprise, le prix médian des maisons chute de plus de 3,3% à 361.800 dollars contre 374.400 dollars en juin.

Mais les données conjoncturelles sont largement éclipsées par l'avalanche de résultats trimestriels d'entreprises attendue ces prochains jours, puisque plus d'un-tiers des entreprises du S&P 500 (soit 177 exactement) publieront leurs résultats, dont les géants américains de la technologie Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook et Amazon mercredi et jeudi.

Outre les GAFAM, l'agenda des publications de résultats pour la semaine à venir inclut entre autres General Electric, Pfizer, Ford, McDonald's, Boeing et ExxonMobil.

En attendant, Hasbro grimpe de plus de 10% après avoir affiché au titre du deuxième trimestre un bénéfice net ajusté de 145,4 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, contre un BPA de 0,02 dollar un an auparavant, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 10,6 points à 16%.