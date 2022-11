Wall Street: après avoir inquiété, la Chine rassure information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - Après son net repli de la veille, la Bourse de New York devrait connaître un sort plus favorable mardi dans le sillage des marchés asiatiques et européens, la perspective d'un prochain déconfinement en Chine favorisant un petit regain d'appétit pour le risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais oscillent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant une stabilisation après les pertes essuyées la veille.



Les rumeurs insistantes selon lesquelles Pékin envisagerait d'assouplir progressivement les sévères restrictions actuelles liées au Covid semblent rassurer les investisseurs quant à la santé de la deuxième économie mondiale.



Le rythme de la séance en Europe, et de celle qui s'annonce à Wall Street, avait été impulsé dans la nuit par les Bourses asiatiques, avec un bond de 3,1% pour l'indice CSI 300 des principales capitalisations de Chine Continentale et un gain de 2,3% pour le SSE Composite de Shanghai.



Des intervenants de marché expliquent cette envolée par les spéculations de plus en plus pressantes d'un assouplissement des restrictions sanitaires anti-Covid en Chine après les troubles qui ont secoué le pays ce week-end.



'Alors que les investisseurs s'inquiétaient de voir les manifestations en Chine hier, ceux-ci semblent maintenant anticiper que le parti pourrait céder à la population et adoucir les mesures anti-Covid et notamment la politique zéro cas, en place dans le pays depuis maintenant bien trop longtemps', commente Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Face à la hausse record des contaminations dans le pays, Pékin s'en tient depuis de longs mois à sa politique dite 'zéro Covid', qui a mis à l'arrêt de nombreuses usines abritant des lignes de production de grands groupes technologiques mondiaux, dont Apple.



La perspective d'un déconfinement en Chine devrait donc profiter, entre autres, au secteur technologique, mais surtout à celui des matières premières et du pétrole.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain se redresse de près de 2% à 78,7 dollars.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte un peu après sa décrue des derniers jours: à 3,72%, il continue néanmoins d'évoluer à des plus bas de près d'un mois.



Le dollar, lui, cède un peu de terrain face à l'euro qui s'établit autour de 1,0345.



Les investisseurs attendent dans la matinée la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait encore s'être enfoncé en novembre.