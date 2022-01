Wall Street: Apple rassure, mais l'inflation inquiète information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note irrégulière vendredi matin, coincée entre les bons résultats d'Apple et les performances plus décevantes de Chevron, alors que les chiffres des dépenses des ménages n'ont fait que conforter le scénario d'une flambée de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,2%, tandis celui sur le Nasdaq grignote près de 0,1%.



Avec des pertes de respectivement 1,3% et 2% depuis lundi matin, le Dow Jones et le S&P 500 se dirigent en l'état actuel des choses vers une quatrième semaine de baisse consécutive, preuve de la passe compliquée que traverse Wall Street en ce moment.



Depuis quelques semaines, les investisseurs s'inquiètent de la perspective de voir la Réserve fédérale relever ses taux, en raison des effets pernicieux de la remontée spectaculaire de l'inflation.



Les dernières statistiques macroéconomiques semblent leur donner raison.



Les dépenses de consommation des ménages ont diminué de 0,6% en décembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après des chiffres dévoilés dans la matinée par le Département du Commerce.



En rythme annuel, l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, s'est accru de 0,1 point à +5,8% en données totales, et de 0,2 point à +4,9% hors énergie et alimentation.



Ces risques inflationnistes, qui peuvent faire redouter une accélération des hausses de taux de la Fed, interviennent alors que les entreprises souffrent déjà de l'inflation.



Sur le front des résultats, Apple est attendu en hausse de 2% après avoir fait état hier soir de résultats records, marquésd notamment par un chiffre d'affairesde 123,9 milliards de dollars au titre du 1er trimestre de son exercice fiscal 2022, soit une hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Chevron a lui dévoilé un bénéfice net ajusté de 4,9 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2021, soit 2,56 dollars par action, à comparer à 298 millions, soit 16 cents par action, pour la même période l'année précédente.



Mais le consensus visait un BPA bien supérieur, de l'ordre de 3,1 dollars.