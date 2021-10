Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Apple et Amazon déçoivent, les techs trinquent information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin après les résultats décevants d'Apple et Amazon, deux poids lourds de la cote qui représentent à eux seuls plus de 10% de l'indice S&P 500. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,9%, annonçant un début de séance dans le rouge. Alors que les analystes étaient jusqu'ici d'avis que la saison des résultats avait bien démarré, Apple et Amazon sont venus apporter une ombre au tableau hier soir, rappelant au passage que les pénuries de composants et les problèmes de logistique continuaient de peser sur l'activité. Les deux géants technologiques risquent de peser fortement sur la tendance aujourd'hui à Wall Street et de déclencher un avis de tempête sur leur secteur après la publication de résultats jugés décevants. Pour la première fois depuis 2016, Apple n'a pas battu le consensus en dévoilant un bénéfice trimestriel de 1,24 dollar par action, exactement comme prévu, ainsi qu'un chiffre d'affaire légèrement inférieur aux prévisions du fait des retards de livraison dus à un manque de composants. Le titre perdait 3,6% en transactions électroniques. Amazon - qui a également dévoilé ses résultats hier soir - a également vu son bénéfice rater le consensus a 6,12 dollars par action au lieu de 8,92 attendus. Son chiffre d'affaire atteint 110,8 milliards de dollars, en hausse de 15% mais légèrement en deçà du consensus de Wall Street établi à 111,6 milliards de dollars. Sachant que le titre se négocie sur la base d'un ratio de 65 fois le bénéfice attendu cette année, il ne faut pas grand-chose pour décevoir les investisseurs et le titre chutait de plus de 4% en cotations avant-Bourse. L'onde de choc devrait en particulier toucher l'indice Nasdaq, à forte composante technologique. Vedettes de Wall Street ces dernières années, les valeurs technologiques se trouvent moins en vue depuis le début de l'année, distancées par d'autres secteurs cycliques tels que la consommation, la finance ou l'énergie. Au chapitre économique, la parution une heure avant l'ouverture des derniers chiffres des dépenses des ménages est passée totalement inaperçue, ou presque. Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,6% en septembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une hausse à peu près conforme au consensus de marché. Leurs revenus ont pourtant chuté de 1%, alors que les économistes les attendaient presque stables. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,2 point à +4,4% en septembre, mais s'est maintenu à +3,6% hors énergie et alimentation. Les investisseurs attendent maintenant la publication de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, qui sera dévoilé dans le courant de la matinée.

