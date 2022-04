Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: Apple et Amazon clôturent une semaine décevante information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le rouge vendredi matin, entraînée à la baisse par les valeurs technologiques qui devraient rétrograder dans le sillage des résultats d'Apple et Amazon.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent entre 0,3% et 1,1%, annonçant des positions défensives en début de séance.



Les investisseurs misaient beaucoup sur les résultats des géants de la technologie pour relancer des marchés boursiers à la peine depuis le début de l'année, mais force est de constater que leurs performances ont déçu.



Principal contributeur au recul du marché du fait de sa capitalisation de 2.600 milliards de dollars, Apple abandonne plus de 1% en cotations avant-Bourse après avoir pourtant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



'La détérioration de la situation au niveau de la chaîne d'approvisionnement et les confinements qui se multiplient en Chine devraient néanmoins peser sur la valeur', avertit un analyste.



Autre raison de la lourdeur des marchés, Amazon décroche de près de 9% en préouverture, la brusque remontée de l'inflation ayant pénalisé les marges bénéficiaires du géant du e-commerce au cours du premier trimestre.



A eux deux, le groupe à la pomme et le distributeur en ligne devraient lourdement peser sur l'ensemble du compartiment 'high tech', dont l'indice de référence, le Nasdaq Composite, a déjà abandonné plus de 17% depuis le début de l'année.



Sur l'ensemble de la semaine, le Nasdaq affiche pour l'instant un gain minime de 0,25%, preuve que les résultats des 'GAFAM' n'ont pas réussi à convaincre.



Sur le plan des statistiques, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 1,1% en mars par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce.



Leurs revenus ont quant à eux augmenté de 0,5% en mars.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs publié par l'Université du Michigan, qui paraîtra en début de séance.