Wall Street applaudit l'arrivée du vaccin aux USA

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi, profitant de l'annonce du lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 200,95 points, soit 0,67%, à 30.247,32, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,69% à 3.688,62 et le Nasdaq Composite prend 0,86% à 12.483,84 points. Moins de 48 heures après le feu vert de la Food and Drug Administration, l'Etat de New York a commencé à vacciner ses personnels de santé, la première personne à en bénéficier étant une infirmière d'un service de soins intensifs du Long Island Jewish Medical Center, selon le gouverneur Andrew Cuomo. La perspective du déploiement rapide d'au moins un vaccin, perçu comme l'une des étapes clés de la sortie de la double crise sanitaire et économique, profite entre autres aux valeurs du transport aérien et du tourisme: American Airlines gagner 1,99%, Royal Caribbean Cruises 0,61%. FedEx et UPS, chargés d'une grande partie de la logistique de distribution du vaccin, s'adjugent quant à eux 1,59% et 1,17% respectivement. Par ailleurs, la société de biotechnologies Alexion Pharmaceuticals bondit de 30,07% après l'annonce samedi de son rachat par AstraZeneca pour 39 milliards de dollars (32 milliards d'euros environ). Seule baisse des 30 valeurs du Dow Jones, Walt Disney perd 1,74% après un bond de près de 14% vendredi, qui a conduit BMO Capital Markets à abaisser sa recommandation sur le titre, jugeant que son potentiel de progression était quasiment épuisé. (Marc Angrand)

